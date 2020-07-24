SGK, İİBF bölümleri arasında ayrıştırma yaptı
|24 Temmuz 2020 00:05
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Kamuda az sayıda personel alım ilanı yayımlandığı için, merkezi yerleştirme ilanları ilgi görmektedir.
SGK bugüne kadarki ilanlarında, İİBF bölümleri arasında ayrım yapmaksızın Memur almakta idi. Önceki ilanlarda, 4421, 4429, 4431, 4459, 4469, 4503, 4507 nitelik kodundan alım yapılmıştı. Böylece İİBF bölümleri arasında ayrım yapmaksızın, Kamu yönetiminden Siyaset Bilimine çok sayıda bölüme başvuru hakkı verilmişti. 2019/2 KPSS alımları için tıklayınız.
Ancak, SGK Başkanlığı, bir gerekçe açıklamaksızın, 2020/1 KPSS tercihlerinde sadece 4421, 4453, 4459 ve 4469 nitelik kodundaki bölümlere başvuru hakkı vermiştir. Böylece kamu yönetimi, işletme, uluslararası ilişkiler, ekonometri gibi bölümler kapsamdan çıkarılmıştır.
SGK'nın İİBF bölümlerinde ayrıştırmaya gitmesi mezunların tepkisine neden olmuştur.
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