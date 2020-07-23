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'Kovid-19 kurbanlıktan insana bulaşmaz' açıklaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, "Kurbanlık hayvanlarda, bugüne kadar Kovid-19'un bulaştığını gösteren bir kanıt yoktur." dedi.
 23 Temmuz 2020 23:21
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'Kovid-19 kurbanlıktan insana bulaşmaz' açıklaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kurbanlık hayvanlardan insanlara bulaştığını gösteren bir vaka bulunmadığını, hastalığın insandan insana bulaştığını belirtti.

Şahin, yazılı açıklamasında, dünyanın Kovid-19'dan dolayı olağanüstü bir dönemden geçtiğini ve salgın koşullarında ilk defa bir Kurban Bayramı geçirileceğini belirterek yaklaşan bayram öncesi tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Kurban kesiminde alınması gereken tedbirler hakkında bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

"Kovid-19 damlacık ve temas yoluyla hasta insandan duyarlı insanlara bulaşan bir hastalıktır. Kurbanlık hayvanlarda, bugüne kadar Kovid-19'un bulaştığını gösteren bir kanıt yok. Dolayısıyla bu zamana kadar görülmüş veya bildirilmiş herhangi bir vakamız yok. Ancak bu durum tedbiri elden bırakmayı gerektirmiyor. Kurban satış, kesim, parçalama ve dağıtım aşamalarında ve bayramlaşma esnasında yoğun insan hareketliliği olacaktır. Bu bağlamda hayvanlardan ziyade insandan insana bulaşma söz konusu olabileceği için fiziksel mesafenin korunması, maskenin doğru takılması ve temizlik kurallarına uyulması çok önemli."

İnsan kalabalığını önlemek için hayvan satışı yapılan yerlerde giriş-çıkışa uygun kontrollü kapılar oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Şahin, bu alanlarda kesinlikle ateş ölçümü yapılmasını da önerdi.

"Kasaplar ve yardımcı personel testten geçirilmeli"

Şahin, kurban kesim işleminin yetkili kişilerce gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Kesim alanına hayvan sahiplerinin girişi engellenmeli, sadece bir hayvan sahibi/hissedar sosyal mesafeye dikkat edilerek kesim yerine alınmalı. Kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimler randevu usulüyle yapılmalı." ifadesini kullandı.

Görevli kasap ve yardımcı personelin kesimden önce Kovid-19 testine tabi tutulması gerektiğini de aktaran Şahin, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Her bir hayvan kesiminden sonra eldiven değiştirilmeli, kesim aletlerinin temizlenmesine dikkat edilmelidir. Kesim, parçalama ve paketleme aşamalarında temizlik kurallarına maksimum dikkat edilmeli, fiziksel mesafe korunmalı ve en az iki metre aralıklarla bariyer oluşturulmalıdır. Kurban kesimi sonucu elde edilen etler ve tüketilebilir sakatatlar, kurban sahiplerine ayrı ayrı ve gıda ambalajına uygun paketli şekilde teslim edilmelidir. Kesim yerlerindeki deri, işkembe, ayak gibi yan ürün ve atıkların hem insan sağlığı ve hem de çevre sağlığı açısından risk oluşturmaması için gerekli önlemler alınmalı ve uygun şekilde bertaraf edilmeli."
Anadolu Ajansı
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