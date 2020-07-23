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2020 \ 2020/1 KPSS tercihleri

Ege Üniversitesine tepki: Radyo Sinema ile Java arasında ne bağlantı var

Ege Üniversitesinin 2020/1 KPSS tercihlerinde yer alan kadrolarında, Memur unvanı için radyo ve televizyonculukla ilgili bölümlerin yanı sıra Java programlama dili bilmek şartı arandı.
 23 Temmuz 2020 23:23
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Ege Üniversitesine tepki: Radyo Sinema ile Java arasında ne bağlantı var

Ege Üniversitesinin 2020/1 KPSS tercihlerinde iki kadrosu yer almıştır. Birisi Memur, diğeri mühendis...

Memur unvanı için radyo ve televizyonculukla ilgili bölümlerin yanı sıra Java programlama dili bilmek şartı arandı.

İlgili kadro ilanı için tıklayınız.
Memurlar.Net
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