Ege Üniversitesine tepki: Radyo Sinema ile Java arasında ne bağlantı var
Ege Üniversitesinin 2020/1 KPSS tercihlerinde yer alan kadrolarında, Memur unvanı için radyo ve televizyonculukla ilgili bölümlerin yanı sıra Java programlama dili bilmek şartı arandı.
|23 Temmuz 2020 23:23
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Ege Üniversitesinin 2020/1 KPSS tercihlerinde iki kadrosu yer almıştır. Birisi Memur, diğeri mühendis...
Memur unvanı için radyo ve televizyonculukla ilgili bölümlerin yanı sıra Java programlama dili bilmek şartı arandı.
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