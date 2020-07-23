Ayasofya'da freskleri kapatacak perdeler görüntülendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda freskleri kapatacak perde düzeni görüldü.
|23 Temmuz 2020 23:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda freskleri kapatacak perde düzeni görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunmuştu. Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cami içerisinde çektirdiği fotoğraflarda Ayasofya'da freskleri kapatacak bir perde düzeneğinin kurulduğu görüldü.
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