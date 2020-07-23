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Klorokin, Kovid-19'un akciğerde yayılmasını önleyemiyor

Kovid-19 salgınına karşı potansiyel ilaç olarak kullanılan sıtma ilacının, virüsün akciğerde yayılmasını engelleyemediği ortaya çıktı.
 23 Temmuz 2020 23:36
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Klorokin, Kovid-19'un akciğerde yayılmasını önleyemiyor

News-Medical sitesinin haberine göre, Almanya'nın Göttingen kentinde Alman Primat Merkezi Enfeksiyon Biyolojisi Birimine bağlı Leibniz Primat Araştırma Enstitüsünden bilim insanları, sıtma ilacı olarak kullanılan "klorokin"in yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) akciğerlerde yayılmasına yönelik etkisini araştırmak üzere çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmada, virüsün hücreye zarın plazmasını eriterek ya da hücreye giren taşıyıcı enzimlerle girdiği ve hücre çeperindeki enzim veya endozomların aktifleştirilmesiyle virüsün hücreye girişinin engellendiği kaydedildi.

"Klorokin hücredeki aktifleştirilmesi gereken enzimleri çoğu zaman bloke ediyor"

Ancak sıtma ilacındaki klorokin'in, Kovid-19 virüsünün akciğer hücresine girmesini engellemek için hücredeki aktifleştirilmesi gereken enzimleri çoğu zaman bloke ettiği ifade edildi.

Enfeksiyon Biyolojisi Biriminin lideri Stefan Pöhlmann, bu çalışmanın klorokin'in Kovid-19'un insanların akciğer hücrelerine girmesini ve hücrelerde yayılmasını engelleyemediğini gösterdiğini kaydetti.

Pöhlmann, potansiyel Kovid-19 ilaçlarına yönelik yapılacak çalışmalarda, hücre yapılarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, kaynak ve zamanın boşa harcanmaması tavsiyesinde bulundu.

Söz konusu çalışma, "Nature" Dergisinde yayımlandı.
Anadolu Ajansı
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