Klorokin, Kovid-19'un akciğerde yayılmasını önleyemiyor
|23 Temmuz 2020 23:36
|Yazdır
News-Medical sitesinin haberine göre, Almanya'nın Göttingen kentinde Alman Primat Merkezi Enfeksiyon Biyolojisi Birimine bağlı Leibniz Primat Araştırma Enstitüsünden bilim insanları, sıtma ilacı olarak kullanılan "klorokin"in yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) akciğerlerde yayılmasına yönelik etkisini araştırmak üzere çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmada, virüsün hücreye zarın plazmasını eriterek ya da hücreye giren taşıyıcı enzimlerle girdiği ve hücre çeperindeki enzim veya endozomların aktifleştirilmesiyle virüsün hücreye girişinin engellendiği kaydedildi.
"Klorokin hücredeki aktifleştirilmesi gereken enzimleri çoğu zaman bloke ediyor"
Ancak sıtma ilacındaki klorokin'in, Kovid-19 virüsünün akciğer hücresine girmesini engellemek için hücredeki aktifleştirilmesi gereken enzimleri çoğu zaman bloke ettiği ifade edildi.
Enfeksiyon Biyolojisi Biriminin lideri Stefan Pöhlmann, bu çalışmanın klorokin'in Kovid-19'un insanların akciğer hücrelerine girmesini ve hücrelerde yayılmasını engelleyemediğini gösterdiğini kaydetti.
Pöhlmann, potansiyel Kovid-19 ilaçlarına yönelik yapılacak çalışmalarda, hücre yapılarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, kaynak ve zamanın boşa harcanmaması tavsiyesinde bulundu.
Söz konusu çalışma, "Nature" Dergisinde yayımlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kovid-19'da en sık görülen nörolojik bulgu baş ağrısı
23 Temmuz 2020 23:24
|'Kovid-19 kurbanlıktan insana bulaşmaz' açıklaması
23 Temmuz 2020 23:21
|Sokağa çıkma yasaklarında en çok dondurma tüketildi
23 Temmuz 2020 22:50
|Genç kızı tehdit ettiği için tutuklanmıştı... Testi pozitif çıktı
23 Temmuz 2020 22:39
|Son üç günde vaka sayısı en çok artan 6 il
23 Temmuz 2020 20:02
|Çeşme Tapu Müdürlüğü'nde bir personelde Covid-19 tespit edildi
23 Temmuz 2020 19:34
|8 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
23 Temmuz 2020 16:03
|Bilim Kurulu Üyesi'nden Kurban Bayramı uyarısı
22 Temmuz 2020 20:17
|Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında
22 Temmuz 2020 19:57
|Bu ilde aktif pozitif vaka sayısı 100'ün üzerinde
21 Temmuz 2020 21:42