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24 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

24 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
 24 Temmuz 2020 00:05
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24 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. Toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin yer alacağı açılış, Diyanet İşleri Başkanlığının dua programıyla başlayacak.

(İstanbul/09.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/20.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, 2019 yılı sanayi ürün istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray maçı oynanacak.

(Antalya/21.00)

2- TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Ankara Demirspor-Tuzlaspor ve Manisa FK-Sancaktepe FK maçları yapılacak.

(Antalya/20.00/22.00)

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Anadolu Ajansı
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