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İstanbul Bilişim konkordato ilan etti

Henüz detaylar bilinmese de İstanbul Bilişim'in konkordato ilan ettiğini duyurdu.
 24 Temmuz 2020 00:18
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İstanbul Bilişim konkordato ilan etti

Konkordato ilan eden İstanbul Bilişimin yaptığı açıklama

Son dönemde ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve ardın dan tüm dünyayı saran Covit-19 salgını ile dünya genelinde üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşanmıştır, bunun akabinde oluşan aksaklıkları fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ve çıkar amaçlı gruplar yüzünden sosyal medya da çıkan şirketimiz aleyhine propagandalar yüzünden şirketimiz çok zorlu bir sürece gelmiştir. Konuya vakıf olmayan tek amacı firmadan değişik yollarla kazanç sağlamak veya karalama olan kişiler yüzünden müşterilerimiz gereksiz bir panik içerisinde firmamız aleyhine haksız bir takım yaptırımlar sağlanması için icra vs.. gibi süreçleri kanuni zamanından önce uygulayarak bankalar nezdinde hareket kabiliyetimizide yitirmemize neden olmuştur. Şirketimiz bu sebeplerden dolayı gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır. Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir.

Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir.

Şirketimizin kaynakları yaşadığımız geçici likidite zorluğunu aşmaya fazlası ile yeterlidir. Bu süreç, markamızın yaşadığı zorlukları geride bırakarak, İstanbul Bilişim'i sağlam adımlarla ileri doğru taşıyacaktır. İstanbul Bilişim'in hedefi, markamıza olan güveni ve yaratılan müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmektir. Bu amaçla başlattığımız yeniden yapılandırma bilgisini kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmak istiyoruz.

Geçici süreli bu durumu iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimizin anlayış ve destekleri ile geride bırakacağımıza ve yolumuza emin adımlarla devam edeceğimize inancımız tamdır. İstanbul Bilişim, perakende sektörünün %100 milli sermayesi ile müşterilerine ve sektöre hizmet etmeye devam edecektir. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen tüm İstanbul Bilişim ailesi ve dostlarına teşekkürü bir borç biliriz

Konkordato nedir?

"Konkordato nedir?" sorusuna da yanıt verecek olursak, batan şirketlerin borçlarını ödeyebilmeleri için alacaklılarla yaptığı anlaşmaya konkordato deniyor. Bu sayede borçlarını ödemekte zorlanan şirketler bir kısım borçlarından kurtulabiliyor ve borçlarını ödeyebiliyor.
Memurlar.Net
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