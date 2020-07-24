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24 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

24 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.
 24 Temmuz 2020 02:10
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24 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit DÜNDAR'ın (İs. 1975-4) görev süresinin, 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL'ın (Dz. 1980-4916) görev süresinin, 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasıHava Kuvvetleri Komutam Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ'ün (Hv.Plt.l978-H-135) görev süresinin, 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince Orgeneral Musa AVSEVER'in (Mu.1978-10) rütbe bekleme süresinin, 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 38, 47, 49 ve 54'üncü maddeleri ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; karara ekli listede kimlikleri yazılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 13 general, 4 amiral ve 51 albayın; 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görülmüştür.
Memurlar.Net
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