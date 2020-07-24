Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
|24 Temmuz 2020 04:31
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TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU SINAİ MÜLKİYET UZMANLIĞI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 6/4/2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "eczacılık" ibaresinden sonra gelmek üzere ", ziraat, güzel sanatlar" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Enstitüce" ibaresi "Kurumca" olarak, ikinci fıkrasında yer alan "Enstitü" ibaresi "Kurum" olarak, üçüncü fıkrasında yer alan "Enstitüye" ibaresi "Kuruma" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Komisyon" ibareleri "Kurul" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Enstitü" ibaresi "Kurum" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.
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