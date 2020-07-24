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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 24 Temmuz 2020 05:46
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.19'da Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 10,84 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.
Anadolu Ajansı
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