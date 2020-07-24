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Ayasofya'nın açılışında kimler olacak?

Ayasofya Camii'nin cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacağı bugünkü programda, toplumun tüm kesiminden davetliler yer alacak.
 24 Temmuz 2020 06:10
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Ayasofya'nın açılışında kimler olacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda bakan siyasetçi ve devlet adamı katılacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu namaza katılacak isimler arasında bulunuyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Kovid-19 karantinasında olması nedeniyle katılamayacağını bildirdi.

Katılmayacaklar

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazına katılmayacak isimler arasında. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın davetinin gittiği isimlerden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılmayacağını bildirdi. Daha önce "davet gelirse katılırım" diyen CHP'li Muharrem İnce ise Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazına katılmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılmayacağını açıkladı. İmamoğlu, ilk cuma namazının kılınacağı gün, Lozan Antlaşması'nın Ankara'daki yıl dönümü etkinliğinde olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.
Yeni Şafak
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