Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Amca ile Ayasofya'da yan yana saf tutacak
|24 Temmuz 2020 06:40
|Yazdır
Davet beni çok mutlu etti
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özel davetiye gönderilen İsmail Kandemir korona testini yaptırdı. Yarın Cuma namazında İstanbul Ayasofya Camii'nde Çumhurbaşkanı'nın yanında olacağını belirten Kandemir çok mutlu olduğunu bundan sonraki gayesinin Fatih Sultan Mehmed'in eserlerinin aslına rücu etmesi için çalışmak olduğunu söyledi.
26 yıllık hukuk savaşı verdi
Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan gerekli evrakı alıp, 15 yıl önce mahkemeye sunan Kandemir, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'ni kurarak, Ayasofya için ilk kez 2005'te Danıştay'da dava açtı. Kandemir, açtığı davada, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi. Ancak o dönemde talep reddedildi. Kandemir, kurduğu resmi dernek çerçevesinde adli süreci sürdürdü.
Kandemir, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği üzerinden, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da yeniden Danıştay'da dava açtı. Dernek, kararda bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın sahte olduğunu ileri sürdü. Danıştay 10'uncu Dairesi'nde, geçen hafta 2 Temmuz'da görülen duruşmada, kararın 15 gün içinde açıklanması kararlaştırıldı. Bugün kararını açıklayan Danıştay 10'uncu Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, ibadete açılması önündeki engeli kaldırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Sosyal medya' düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
24 Temmuz 2020 05:41
|İletişim Başkanı Altun'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
24 Temmuz 2020 05:40
|Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
24 Temmuz 2020 04:31
|Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
24 Temmuz 2020 04:29
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı
24 Temmuz 2020 03:13
|Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
24 Temmuz 2020 02:10
|Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
24 Temmuz 2020 01:14
|24 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Temmuz 2020 00:05
|'Fransa kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli'
23 Temmuz 2020 23:38
|İYİ Parti kurucu üyesi Mahmut Bozkurt partisinden istifa etti
23 Temmuz 2020 22:46