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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Amca ile Ayasofya'da yan yana saf tutacak

Danıştay'a başvurarak Ayasofya'nın ibadete açılması için tam 26 yıl önce hukuki süreci başlatan ve Ayasofya'nın ibadete açılmasında büyük rol sahibi olan 75 yaşındaki İsmail Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel davetlisi olarak bugün kılınacak cuma namazında Erdoğan ile birlikte yan yana saf tutacak. Bu davet nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Kandemir, bundan sonraki gayesinin Fatih Sultan Mehmed'in eserlerinin aslına rücu etmesi için çalışmak olduğunu da belirtti.
 24 Temmuz 2020 06:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Amca ile Ayasofya'da yan yana saf tutacak

Davet beni çok mutlu etti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özel davetiye gönderilen İsmail Kandemir korona testini yaptırdı. Yarın Cuma namazında İstanbul Ayasofya Camii'nde Çumhurbaşkanı'nın yanında olacağını belirten Kandemir çok mutlu olduğunu bundan sonraki gayesinin Fatih Sultan Mehmed'in eserlerinin aslına rücu etmesi için çalışmak olduğunu söyledi.

26 yıllık hukuk savaşı verdi

Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan gerekli evrakı alıp, 15 yıl önce mahkemeye sunan Kandemir, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'ni kurarak, Ayasofya için ilk kez 2005'te Danıştay'da dava açtı. Kandemir, açtığı davada, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi. Ancak o dönemde talep reddedildi. Kandemir, kurduğu resmi dernek çerçevesinde adli süreci sürdürdü.

Kandemir, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği üzerinden, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da yeniden Danıştay'da dava açtı. Dernek, kararda bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın sahte olduğunu ileri sürdü. Danıştay 10'uncu Dairesi'nde, geçen hafta 2 Temmuz'da görülen duruşmada, kararın 15 gün içinde açıklanması kararlaştırıldı. Bugün kararını açıklayan Danıştay 10'uncu Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, ibadete açılması önündeki engeli kaldırdı.
Yeni Şafak
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