Yunan panikte! Türkiye'nin Meis adımı dengelerini sarstı

Türkiye'nin Oruç Reis gemisini sismik araştırma için Meis ve Rodos adası arasındaki bölgeye gönderme kararı almasıyla başlayan gerilim devam ediyor. Oruç Reis çalışmalarına başlamadan ordusunu alarma geçiren Yunanistan Ege'ye yeni savaş gemileri gönderdi. Yunan Donanması'nın "Her türlü faaliyete karşılık vermeye hazır" olduğunu yazan Yunan basını, donanma ile birlikte Kara ve Hava Kuvvetleri'nin de hazırlık içinde olduğunu iddia etti.

MÜHİMMAT SEVK ETMİŞLER

İzinleri iptal edilen Meriç (Evros), Kuzey Eğe ve Güney Ege'deki askeri birliklerin teyakkuzda olduğu ve birçok birimin mühimmat yüklemesi yaptığı dile getirildi. Öte yandan Yunan Hava Kuvvetleri'ndeki pilotlara hazır olmaları söylendi. Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin Oruç Reis'in çalışmasına göre 2 Ağustos'a kadar alarm seviyesinde kalacağı öğrenildi.

MUHALİFLERLE GÖRÜŞECEK

Yunan donanması birlikleri önceki günden beri Ege Denizi'nin güneyi ve güneydoğusuna konuşlandırılıyor. Donanmanın yüzde 85'i burada yerini aldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile olan gerginliğin ardından muhalefet partilerini liderleriyle toplantı düzenledi. Toplantılarda AB Zirvesi'nin sonuçları hakkında ve aynı zamanda Yunan-Türk cephesindeki gelişmeler hakkında bilgi vermesi amacıyla gerçekleştirildi.

Libya ve Doğu Akdeniz'de kaybedenler arasında yer alan Fransa, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi de fırsata çevirmek için harekete geçti. Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades'le görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Macron, "Türkiye'nin AB sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" dedi. Macron, "Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına yanıt vermemesinin ciddi bir hata olacağını" söyledi. Macron "Yunanistan ve Kıbrıs'ın kıta sahanlığı ihlalleri nedeniyle" Ankara'ya daha fazla yaptırım getirilmesi çağrısında bulundu.

AK PARTİ'DEN MACRON'A TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Çelik, "Türkiye'ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor. Macron, Rumlar'ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya'da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz'dede yapıyor." dedi.

Talha Menteş