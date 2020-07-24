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Gram altında hedef 450 TL

Kuyumcular; dövizdeki sabit seyir, faizin diplerde seyretmesi ve küresel risklerin, altın fiyatlarını beslemeye devam edeceğini öngörüyor
 24 Temmuz 2020 06:50
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Gram altında hedef 450 TL

ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısının yükselmesi, pandemide ikinci dalga endişeleri ve büyük merkez bankalarının "bedava para" politikaları, altın fiyatlarını sürüklemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda ons, 1.885 doları görerek, 2011'den beri en yüksek seviyesine tırmandı. İçeride de gram altın 415,7 TL ile yeni zirve yaptı.

Mevcut risklerin devamı halinde, ons altında kısa vadede 1.920 dolar zirvesinin test edilmesi öngörülüyor. Bu durumda gram altında da yeni rekorlar gelecek. Kapalıçarşı'daki kuyumcular, yıl sonuna kadar gram altının 450 lirayı görebileceğini belirtti.

Kuyumcular "Mevcut şartlarda altının düşmesi için bir sebep görülmüyor. Şayet gerileme olursa alım fırsatı verecektir.

Çünkü dövizdeki sabit seyir ve faizin diplerde seyretmesi, altın fiyatlarını besliyor. İşçiliği olmayan altınlar yatırım olarak tercih edilebilir. Güvenebilecekleri kuyumcuyu tercih etsinler. Darphaneden çıkan ürünler, yani devletin kontrolündeki TSE imzalı ürünleri alsınlar" görüşünü dile getiriyor.
Türkiye
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