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Bakan Selçuk açıkladı: Dersler 30 dakika olacak

Okulların 31 Ağustos'ta açılması durumunda plan hazır. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma diğer grup ise salı, perşembe ve cumartesi günleri okula gidecek.
 24 Temmuz 2020 07:31
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Bakan Selçuk açıkladı: Dersler 30 dakika olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Eğitim Komisyonu üyelerine okulların 31 Ağustos'ta açılması durumunda hazırlanan yeni yol haritasının detaylarını anlattı. Bakan Selçuk, milletvekillerine, derslerin EBA üzerinden nasıl verildiği, bu sistemin daha verimli kullanılması için alınan tedbirleri, internet ve EBA'ya ulaşımda zorlananların ve kendisine ait bir odası olmayan çocukların bu sistemden nasıl yararlanabileceğine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bakan Selçuk, öğretmenlerin de EBA konusunda eğitime tabi tutulacağını kaydetti. Okulların 31 Ağustos'ta açılıp açılmayacağına Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyelerine göre karar vereceklerini belirten Selçuk, milletvekillerinin "Vaka sayısı kaç olursa açacaksınız?" sorusuna "Bizim için bir rakam yok. Bilim Kurulunun tavsiyesine uyacağız. Ama her türlü ihtimale karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Birkaç senaryo üzerinde duruyoruz" cevabını verdi.

İKİ FARKLI SİSTEM DEVREDE

Edinilen bilgilere göre 'Hibrit modeli' olarak nitelendirilen seyreltilmiş eğitimin detayları da belli olmaya başladı. Buna göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim olarak iki farklı sistem işletilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri 20 saat olacak. Matematik, Türkçe, fen gibi temel derslerle ilgili eğitim okulda ve yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitimle olacak. Yüz yüze verilecek derslerin hangileri olacağı ilköğretim ve orta öğretime göre değişebilecek. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe ve cumartesi günleri okula gidecek. Okulda verilen temel derslerin saatlerinin de düşürülmesi planlanıyor. Buna göre haftalık 6 saat olan bir dersin 4 saati okulda, 2 saatinin de EBA verilmesi planlanıyor. Ayrıca öğrencilerin sınıfta kalma sürelerinin düşürülmesi için 40 dakika olan ders saatlerinin de 30 dakikaya çekilmesi üzerinde çalışma yapılıyor.

DERSLİK SAYILARI ARTACAK

Eğitimin seyreltilmesi ile birlikte ortaya çıkacak derslik ihtiyacının nasıl karşılanacağı konusunda da planlama yapılıyor. Bu kapsamda çeşitli nedenlerle kullanılmayan 12 bin civarındaki okulun 7 bininde tadilat yapılarak kullanılır hale getirilmesi için hazırlıklara başlandığı belirtildi. Ayrıca derslik ihtiyacının karşılanması için kamuya ait binalar ve öğrenci sayısı çok düşük olan fakültelerin binaları da okullar için kullanılacak.

İMAM HATİPLER DEVREDE

Edinilen bilgilere göre, toplantılarda şu anda İmam Hatip okullarında 300 bin kişiyi alacak boş derslik olduğu, buralarının diğer okullara tahsis edilebileceği üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu teklife destek vererek, Bakan Selçuk'a "Bunlar milletin serveti. Tabii kullanabilirsiniz" dediği öğrenildi. Bu kapsamda, öğrenci sayısı düşük olan İmam Hatip okullarının bazılarının birleştirilebileceği, boşalan binaların da ilköğretim ve orta öğretim okullarına dönüştürülebileceği belirtiliyor.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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