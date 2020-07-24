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CHP'de liste savaşları başladı

Muhalif gruplar, Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanan anahtar listeyi delebilmek maksadıyla tek bir anahtar liste için kulis yürütüyor
 24 Temmuz 2020 07:45
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CHP'de liste savaşları başladı

CHP'de şubat ayında yapılması planlanan ancak Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen 37. Olağan Kurultay, bu hafta sonu Ankara'da gerçekleşecek. İlk gün genel başkan, ikinci gün ise Parti Meclisi (PM) üyeleri seçilecek. Kurultayda; İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman'la yarışacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık koltuğunu koruyacağına kesin gözüyle bakılıyor. Asıl mücadelenin ikicin gün PM yarışında olacağına dikkat çekiliyor.

PM'nin yüzde 80'inin değiştirileceği konuşulan CHP kulislerinde il ve ilçe başkanlarının aday yapılmayacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinden sadece 20'sini PM'ye almayı düşündüğü öne sürülürken, çarşaf liste olarak girilecek seçimde anahtar liste uygulamasına gideceği konuşuluyor. CHP liderinin Millet İttifakı'nı genişletme düşüncesi sebebiyle muhalif kanattan da PM'ye Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ismine karşı çıkmayacak isimleri yazabileceği belirtiliyor.

Diğer taraftan muhalif grupların da Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanacak anahtar listeyi delebilmek için tek bir anahtar liste için kulis yürüttüğü ifade ediliyor. Kurultayda dün genel başkanlığa aday olacağını açıklayan İlhan Cihaner, daha önce Kılıçdaroğlu'na rakip olan Muharrem İnce ve CHP eski milletvekili Fikri Sağlar gibi isimlerin tek anahtar liste konusunda uzlaşmaya varması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun listesini delmek amacıyla aralarında eski genel sekreter Önder Sav'ın başını çektiği 'İrade Grubu'nun da PM'ye adam sokmak için yoğun bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor.
Türkiye
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