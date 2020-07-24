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Ana rahmindeki bebek de mirasçı

Mirasta hak sahipleri belirlenirken hayattaki mirasçıların yanı sıra ana karnındaki bebekler de mirasçı sayılıyor. Cenaze masrafları, gazeteye verilen ölüm ilanı harcamaları, veraset ve intikal Vergisinden düşürülüyor. Miras bırakanın icra dairesine veya mahkemeye intikal etmiş borçları da 10 yıla kadar tecil ediliyor.
 24 Temmuz 2020 08:10
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Ana rahmindeki bebek de mirasçı

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Veraset ve intikal vergisinin mükellefi, veraset yoluyla veya karşılıksız mal intikal eden gerçek ve tüzel kişiler olarak kabul ediliyor. Gerçek kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlıyor ve ölümle sona eriyor. Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan itibaren elde ediyor.

4 ay süre var

Ölüm halinde vergi beyannamesi vermek için ölüm tarihinden itibaren 4 aylık süre bulunuyor. Mükellefler yabancı bir ülkede bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden ay içinde, mükellefler ölenin bulunduğu ülkede ise ay içinde beyanname veriliyor. Mükellefler ölenin bulunduğu ülkenin dışında başka bir yabancı ülkede bulunuyorsa ay içinde, gaiplik halinde ise, gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihten itibaren ay içinde beyanname veriliyor.

İndirim de mümkün

Miras vergisinde indirim almanın da çeşitli yolları var. Cenazenin gömülmesi, gazeteye verilen ölüm ilanları da mirastan alınan vergiden düşülebiliyor. Miras bırakanın belgelere dayanan vergi borçlarının yanı sıra Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerdeki mallarına tahakkuk ettirilen veraset ve intikal vergileri indirilebiliyor. Cenazenin gömülmesi, gazeteye verilen ölüm ilanları da mirastan alınan vergiden düşülebiliyor.

Borç ve masraflar beyannemede gösterilerek, fatura ve belge desteğiyle indirim konusu yapılabiliyor. Miras bırakanın icra dairesine veya mahkemeye intikal etmiş borçları da beyannamede gösterilmek şartı ile en fazla 10 yıla kadar tecil edilebiliyor. Bu kapsamdaki mükellefler, 6 ayda bir icra ve dava durumlarını vergi dairesine bildirmekle mükellef tutuluyor. Miras bırakan kişinin ölüm tarihinden önce, bedelsiz devri başlatılmış gayrimenkuller için de tecil süreci işletilebiliyor.

İş sahibinin mirası

Miras bırakan kişinin işletme sahibi olması halinde ölüm olayının 1 ay içerisinde vergi dairesine bildirilmesi gerekiyor. Ölen kişinin kendi fiilinden kaynaklanan vergi cezaları silinirken, borcuna ilişkin gecikme zam ve faizleri, mirası kabul eden mirasçılardan miras hisseleri oranında talep ediliyor. Mirasçıların aynı işe devam etmeleri halinde, ölüm tarihi mirasçıları için işe başlama olarak kabul ediliyor.

Partiler ve dini kuruluşlar muaf

Kamu kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, kamuya yararlı sayılan dernekler, siyasi partiler veraset ve intikal vergisinden muaf tutuluyor. Ayrıca kamu yararı için bilim, araştırma, kültür, sanat, sağlık, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla kurulan kuruluşlar, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri konsoloslar hariç) da veraset ve intikal vergisinden muaf.

Mirasın reddi ya da kabulü

Ölüm halinde miras bırakanın borçlularının takibi de mirasın kabul veya reddine göre mirasçılar nezdinde yapılıyor. Mirasçıların mirası ve alacak takibinin devam etmesini kabul ettiklerini bildirmesinin ardından takip kısa süreliğine durdurulurken, mirasçıların birisinin dahi mirası talep ettiğini bildirmemesi hailinde alacak takibi 3 ay duruyor ve alacağa faiz işletiliyor.
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