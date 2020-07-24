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Bayramda yağsız etleri tercih edin

Bakanlıktan Kurban Bayramı'nda beslenme tavsiyeleri... Bakanlık, 'Yağsız et yiyin, etleri ne çok ne az pişirin' uyarısı yaptı
 24 Temmuz 2020 08:11
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Bayramda yağsız etleri tercih edin

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göe: Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi sağlıklı beslenme tavsiyesinde bulundu. Bakanlık, özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişilerin sakatat tüketiminden kaçınmasını istedi. Ayrıca, "Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalıdır" uyarısı yapıldı.

Beslenmeye dikkat!

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aracılığıyla Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, sağlıklı beslenme tavsiyelerini sıraladı. Genel müdürlüğün internet sitesinde, Kurban Bayramı'nda, tatlı, şeker tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığının arttığı belirtilerek, bu dönemde şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet (şeker hastalığı) hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Kurban Bayramı'nda, yiyecek seçimi, porsiyon kontrolü ve besin gruplarının dengeli dağılması için alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğunu hatırlatılarak özetle şu tavsiyeler sıralandı:

'Aşırıya kaçmayın'

Bayram sabahı kurban kesme telaşı olanlar kahvaltı öğününü atlayabilmektedir. Mümkün olduğunca kahvaltı yapılmalı. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalı.

"Dinlenmiş et tercih edin"

Etler sindirimi zor besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmeli. Genel olarak sakatat tüketimi de artmaktadır. Ancak özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalı.

Etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalı.

'Sebze ile tüketin'

Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli, "kanserojen maddelerin" oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemeli. Etler iyi kalite proteinin yanı sıra yağ, çeşitli mineraller ve vitaminleri de içermelerine rağmen C ve E vitaminini içermezler. Bu nedenle etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında sebzelerin de tüketilmesi sağlıklı beslenme için gereklidir. Ayrıca besin çeşitliliğinin sağlanması açısından sağlıklı bir yöntemdir.

'Kömürleştirmeyin, çiğ de yemeyin'

Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemeli. Özellikle kuyruk yağı veya tereyağının et yemeklerinde kullanılmasından kaçınılmalı. Etler ızgarada pişirilirken, etle ateş arasındaki uzaklık eti yakmayacak ve "kömürleşme" sağlamayacak şekilde ayarlanmalı. Yüksek ateş yüzeydeki proteinleri birdenbire katılaştırır ve ısı etin iç kısmına ulaşamaz. Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin öğesi kaybını artırır. Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli, bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı akıldan çıkarılmamalı. Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında kişisel hijyen kuralları ihmal edilmemeli.
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