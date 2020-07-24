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İstanbul'da konutların dayanıklılığı ölçülecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı, kentin en önemli sorunlarının başında gelen depremle ilgili, "Risk Analiz Çalışması Hızlı Tarama Yöntemleri Projesi"ni başlattı.
 24 Temmuz 2020 08:14
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İstanbul'da konutların dayanıklılığı ölçülecek

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: Projenin tanıtım toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla dün Avcılar Denizköşkler Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bugüne kadar matematiksel ve istatistiki bilgilere dayanan veriler bu projeyle ilk kez tüm binaların durumu, noktasal olarak ortaya konulacak.

Aylar süren test süreçlerinin tamamlanmasının ardından kabul gören Hızlı Tarama Yöntemi sayesinde, kentte bulunan 1 milyon 200 bin binanın üç yıl içerisinde taranması hedefleniyor. İlk etapta bina taramalarına Avcılar ve Silivri ilçelerinden başlanacak.
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