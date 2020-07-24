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Tarihi çeşmeye yer bulamadılar

200 yıllık Bekir Efendi Çeşmesi, 40 yıl önce bulunduğu parktan alınıp caddeye taşındı. Ancak bu kez de trafiği aksattığı gerekçesiyle kaldırıldı.
 24 Temmuz 2020 08:21
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Tarihi çeşmeye yer bulamadılar

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Çengelköy'deki tarihi Bekir Efendi Çeşmesi'nin, yaya ve araç trafiğini aksattığı gerekçesiyle kaldırılması tartışmalara neden olurken, Mimar Dr. Sinan Genim söz konusu tarihi çeşmenin Koruma Kurulu'nun kararına aykırı olarak taşındığını gündeme getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından Güzeltepe Parkı'na taşınmak için kaldırılan Bekir Efendi Çeşmesi, 2. Mahmut döneminde inşa edilirken, Çengelköy'ün simgesi olarak kabul ediliyor.

Kurul kararına aykırı

Çeşmenin durumu hakkında Milliyet'e konuşan Mimar Dr.Sinan Genim, "Tarihi Bekir Efendi Çeşmesi yaklaşık 40 yıl önce de bulunduğu parktan alınarak Çengelköy'deki Güzeltepe Caddesi'ne taşınmıştı. Bir şahsın dükkanının önünü açmak için kurul kararına aykırı ve yanlış biçimde çeşmeyi kaldırdılar. Çengelköylüler tarihi eserin yerinde kalmasını istiyor. Tarihi çeşme mevcut yerinde aslına uygun olarak restore edilmeli ve tarihi dokuya zarar verilmemeli" dedi.

'Esnaf istedi diye'

Genim, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21 Mart 2018 tarihinde yaptığı toplantı raporunda, taşınma işleminin Bölge Koruma Kurulu'nun onayı olmadan hayata geçirildiğini ifade ederek, "Kurul, ayrıntılı rapor olmadan taşınma işleminin mümkün olmadığına dair hüküm bildirirken, belediye ekipleri bu kararı yok sayarak çeşmeyi taşımak için çalışma başlatmış durumda. Tarihi çeşme aynı zamanda Bekar Deresi Sokağı Çeşmesi olarak diye bilinir. Barok dönemin ince zarif hatlarına sahip çeşmeyi, Sultan 2. Mahmut tarafından yaptırılmıştır. İmalatı mermerden üçlü bir çeşme olarak yapıldı.

Ortada büyük bir kısım yanlarında ise birbirinin aynı olan iki küçük bölümü vardır. Çeşmenin orta kısmı kademeli barok kemerlidir. Ortadaki büyük kemerin üzerinde Sultan 2. Mahmut'un tuğrası oymalı ve oval bir madalyon üzerine yerleştirilse de günümüze kadar ne yazık ki ulaşamamıştır. 200 yıllık bir eserin, bir esnaf istedi diye yerinden kaldırılması kabul edilemez" diye konuştu.

Belediye deposunda

İBB tarafından yapılan açıklamada, Bekir Efendi Çeşmesi'nin, koruma kurulu onaylı taşıma projesi olmadan yerinden kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Üsküdar Çengelköy'de 1. grup kültür varlığı Bekir Efendi Çeşmesi 6 numaralı Bölge Koruma Kurulu onaylı taşınma projesi olmaksınız yerinden kaldırılmıştır. İlçe belediyesi deposunda olduğunu şifahen öğrendiğimiz aykırı uygulama konusunda koruma kuruluna resmi yazı iletilmiştir" denildi.
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