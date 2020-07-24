UE ile alınan Bakım sertifikasından dolayı ataması yapılmadı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzaktan eğitim yoluyla alınan bakım sertifikalarını, MEB'in görüşü doğrultusunda denk bulmadığı için, bu sertifikaya sahip işçi adaylarının atamasını yapmadı
|24 Temmuz 2020 08:40
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzaktan eğitim yoluyla alınan bakım sertifikalarıyla ilgili önemi bir karar verdi. Bakanlık, işçi alımlarında, MEB'in görüşü doğrultusunda, uzaktan eğitim yoluyla alınan bakım sertifikalarının örgün eğitimle alınan bakım sertifikasına denk olmadığına karar verdi.
İŞTE BAKANLIK GÖRÜŞÜ
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