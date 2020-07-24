1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

UE ile alınan Bakım sertifikasından dolayı ataması yapılmadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzaktan eğitim yoluyla alınan bakım sertifikalarını, MEB'in görüşü doğrultusunda denk bulmadığı için, bu sertifikaya sahip işçi adaylarının atamasını yapmadı
 24 Temmuz 2020 08:40
Yazdır
UE ile alınan Bakım sertifikasından dolayı ataması yapılmadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzaktan eğitim yoluyla alınan bakım sertifikalarıyla ilgili önemi bir karar verdi. Bakanlık, işçi alımlarında, MEB'in görüşü doğrultusunda, uzaktan eğitim yoluyla alınan bakım sertifikalarının örgün eğitimle alınan bakım sertifikasına denk olmadığına karar verdi.

İŞTE BAKANLIK GÖRÜŞÜ

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
SGK, İİBF nitelik kodlarında değişikliğe gitti
24 Temmuz 2020 00:05		 Ege Üniversitesine tepki: Radyo Sinema ile Java arasında ne bağlantı var
23 Temmuz 2020 23:23
Simülasyonlu KPSS robotu yayında
23 Temmuz 2020 11:07		 KPSS 2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı
23 Temmuz 2020 10:00
Jandarma Uzman Erbaş adayları 1 yıldır bekliyor
23 Temmuz 2020 09:11		 SBB, mevzuata aykırı ilanlara ne zaman müdahale edecek?
22 Temmuz 2020 11:07
Çeltikçi Belediyesi, Konya ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini örnek almalı
19 Temmuz 2020 11:39		 Üç üniversite, üç sorunlu akademik ilan
18 Temmuz 2020 16:00
Ankara Büyükşehir'de itfaiye alımı başvuru sonuçları açıklandı
17 Temmuz 2020 11:33		 Adaylar, KPSS branş sıralamalarının güncellenmesini bekliyor
17 Temmuz 2020 10:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:56 - Başkent'te 21 emniyet personeline FETÖ gözaltısı09:52 - İstanbul'a ikinci baro kuruluyor09:50 - En romantik uzlaşma! 300 gül karşılığında hakareti affetti09:49 - 32 günlük tedaviyle koranavirüsü yenen Kılıç: Mezarım kazılmıştı09:40 - Kurban Bayramı öncesi çiftçilere destek ödemeleri bugün ödeniyor09:33 - Sadece Sağlık Bilimleri Üniversitesi bizzat başvuru istiyor
09:33 - FETÖ'cülerin kaynağı kurutuluyor09:30 - Üst düzey isimlere sohbetler düzenlemiş09:21 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 656 bini geçti09:18 - Kars'ta bir köy karantinaya alındı09:16 - Tuzla fayı incelendi...Tehlike çanları çalıyor!09:12 - 'Jigolo' vaadiyle büyük vurgun
09:08 - Sosyal medyada yeni trend: Tutuklansın!09:05 - AYM'den, TBMM üyeliği düşürülen iki HDP'li vekile ret09:00 - Ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya yazıyor08:59 - Pınar'ın annesinden yeni iddia: Kameralara baktım, tek kişi değildi08:56 - FETÖ 4 parça, Gülen'e açık suçlama: Hesap verin!
08:55 - İl içi tayin isteyecek öğretmenlerde hizmet puanı sorunu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konut kredisinde faiz oranları ile vade değişti
Bakan Selçuk açıkladı: Dersler 30 dakika olacak, sınıflar ikiye bölünecek
İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Sayıştay: Taksi ücreti ödenmez
SGK, İİBF nitelik kodlarında değişikliğe gitti
Gram altında hedef 450 TL
Pınar'ın annesinden yeni iddia: Kameralara baktım, tek kişi değildi
FETÖ 4 parça, Gülen'e açık suçlama: Hesap verin!
Terhis olan memurlara 14 günlük karantina
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
telefonun şarjını bitiren davranışlar 1
Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir 2
aşk-ı memnu 2
paraya değil armaya gelirim 2
22.07.2020 liverpool vs chelsea maçı 3
hibiskus çayı 2
bursa'da yol kesen silahlı maganda 1
pınar gültekin 1
ttk başkanı'nın istifa etmesi 2
kurbandan koronavirüs bulaşmaz 4
SON İLANLAR
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam