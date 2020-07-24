AYM'den, TBMM üyeliği düşürülen iki HDP'li vekile ret
Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen Leyla Güven ve Musa Farisoğullarıyla ilgili olarak yetkisizlik kararı verdi
|24 Temmuz 2020 09:05
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TBMM geçtiğimiz günlerde HDP'li iki milletvekilinin üyeliğini, aldıkları hapis cezaları kesinleştiği için düşürmüştü. Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, TBMM işleminin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede, iki vekilin üyeliğinin, mahkeme kararının TBMM'ye bildirilmesi sonrasında gerçekleştiğini, Anayasa'nın 84. maddesinden yer alan sebeplerden biri ile düşme söz konusu olmadığı için, yetkisizlik gerekçesiyle, başvurunun reddine karar verdi.
Musa Farisoğulları'yla ilgili karar için tıklayınız.
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