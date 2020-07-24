'Jigolo' vaadiyle büyük vurgun
|24 Temmuz 2020 09:12
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Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetenin internette verdiği "10 bin TL kazanmak ister misiniz?" ilanını takibe aldı. İlanın üzerindeki numarayı arayan erkeklerin telefonları kadınlar tarafından açıldı. Kadınlar arayan erkeklere, kendileriyle görüşmek isteyen başka kadınların olduğunu ve onları jigolo yapacaklarını söyledi. Kadınlar bunun karşılığında verilen hesaba para yatırılmaları gerektiğini de ifade etti. Kandırılan erkekler parayı yatırdı fakat buluşma gerçekleşmedi.
'SAVCI VE POLİSİZ' DEDİLER
Çete üyeleri bu kez aynı kişileri tekrar aradı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Çete üyeleri, ağlarına düşürdükleri erkeklere, hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiğini, hesaplarındaki ve evlerindeki paraları, kendilerine söylenen hesaplara yatırma talimatı verdi. İnanan erkekler, bütün paralarını çete üyelerine gönderdi. Harekete geçen polis, Ç.Ö.'nün yönettiği çetenin 10 çağrı merkezi kurduğunu tespit etti. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 91 kişilik çete üyeleri belirlendi. Dün sabah operasyonun düğmesine basan ekipler, 67 kişiyi yakaladı. Aramalarda, 271 bin TL, 7 bin dolar, 5 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. Çetenin 4 otomobiline de el koyuldu.
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