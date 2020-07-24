1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tuzla fayı incelendi...Tehlike çanları çalıyor!

İzmir'de yaklaşık 50 kilometre uzunluktaki Tuzla fayında inceleme başlatan deprem uzmanları, Menderes ilçesinde kazdıkları hendekte fayın jeolojik geçmişini araştırıyor.
 24 Temmuz 2020 09:16
Yazdır
Tuzla fayı incelendi...Tehlike çanları çalıyor!

DEÜ ve Afyon Kocatepe Üniversitesi iş birliğinde iki yıldır devam eden TÜBİTAK projesi kapsamında İzmir'i en çok etkileyen fayların jeolojik geçmişi araştırılıyor. Urla ilçesindeki Yağcılar fayının ardından Menderes'teki Tuzla fayında hendek açan deprem uzmanları, fayın gelecekte 7'ye varan büyüklükte bir deprem üretebileceğini ortaya koydu. Proje kapsamında diğer 4 fayı kestiklerini ve Tuzla fayı üzerinde çalışmalara başladıklarını anlatan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, aynı fay üzerinde iki hendek açtıklarını üçüncüsünü ise Kurban Bayramı'ndan sonra açacaklarını dile getirdi.

'UZUN SÜREDİR DEPREM ÜRETMEMİŞ'

Tuzla fayının İzmir'in en büyük fayı olduğuna dikkat çeken Sözbilir, "Bu fay olası bir depremde İzmir'i etkileyecek en büyük faylardan biri ve 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli var. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğa sahip. Doğanbey'den başlayıp Gaziemir, Konak ve Bornova'ya kadar uzanıyor. Çalışma mekanizması da kuzey Anadolu fayı gibi olan bu fayın etki alanı ve oluşturacağı deprem büyüklüğü diğerlerinden farklı olabilir. 50- 60 metre fayzon genişliği var. Hem 50 kilometre uzunluğa sahip hem genişliği fazla. Bu tür fayların üzerini yapılaşmaya kapatmak gerekir mi, gerekmez mi bu soruların yanıtını arıyoruz. Bunu bilmek için de fayın geçmişini bilmek gerekiyor. Bu fay hangi yıllarda, kaç adet deprem üretmiş, en son ürettiği depremden sonra ne kadar zaman geçti, bunu araştırıyoruz. Tuzla fayının bu kolunda yaptığımız çalışmalarda uzun süredir deprem üretmediği ortaya çıkıyor. Örnekleme yapıp analiz sonuçlarına göre yaş ile ilgili verileri elde edeceğiz. Uzun bir süredir bu kol deprem üretmemiş. Bu da depremin yaklaştığı anlamına gelir" dedi.

Fay yasasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıklayan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fayların taşıdığı özelliklere göre yapılaşmaya kapatılıp, kapatılmayacağının gündeme geldiğini dile getirdi.

'HENDEK AÇTIKTAN SONRA DEPREM OLMASI TESADÜF'

Son olarak Urla'daki Yağcılar fayı üzerinde hendek açtıkları gün aynı fay üzerinde bir deprem meydana geldiğini ifade eden Dr. Sözbilir, şöyle konuştu:

"Ben ne zaman bir faya gidip hendek açsam orada deprem oluyor. Geçen Urla'da aynı durumu yaşadık. Ama bunlar birer tesadüf. Biz hendeği açtığımız için deprem olmuyor. Şu an meydana gelen 3, 4, 5 büyüklüğünde depremler küçük ölçeklidir. Bunların sürekli olmasını bekliyoruz. Ama 6'yı aştığında yıkıcı özellik taşır can ve mal kaybı meydana gelebilir. Bu bölgede de bu özellikleri sağlayan 17 tane fay var. İzmir ölçeğinde 30 ilçeyi bir bütün olarak düşündüğümüzde 17 fay var ama bunların sadece 5'inde çalışma yapabildik. Geçmişini ortaya çıkarmadan fayın tehlikesini net ortaya koyamayız. Yaklaşık 10 yıldır bu çalışmalar yapılıyor ve 100 tane fay kesildi."

'FAYDAKİ KIRILMA ÇEVRE İLLERİ DE ETKİLEYECEK'

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Tuzla fayının en son 1992 yılında Doğanbey civarında bir depreme neden olduğunu belirterek bölgede yerleşim yerlerinin çok az olduğunu ifade etti. Tuzla fayının 3 segmenti bulunduğunu anlatan Sözbilir, en güneydeki parçasının kırıldığını ancak orta ve kuzeydeki bölümün henüz kırılmadığını dile getirdi. Prof. Dr. Sözbilir Tuzla fayındaki bir kırılmanın sadece İzmir'i değil Manisa, Aydın ve Kuşadası'nı da etkileyeceğini sözlerine ekledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya yazıyor
24 Temmuz 2020 09:00		 İşte Ayasofya'da ilk hutbe
24 Temmuz 2020 08:25
Sosyal medyada 'Kız kardeş' dayanışması
24 Temmuz 2020 08:23		 Tarihi çeşmeye yer bulamadılar
24 Temmuz 2020 08:21
Bayramda yağsız etleri tercih edin
24 Temmuz 2020 08:11		 Ana rahmindeki bebek de mirasçı
24 Temmuz 2020 08:10
Kurbanlık için küçükbaş önerisi
24 Temmuz 2020 08:07		 Vatandaşlar sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın etti
24 Temmuz 2020 07:55
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
24 Temmuz 2020 06:30		 Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
24 Temmuz 2020 05:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:56 - Başkent'te 21 emniyet personeline FETÖ gözaltısı09:52 - İstanbul'a ikinci baro kuruluyor09:50 - En romantik uzlaşma! 300 gül karşılığında hakareti affetti09:49 - 32 günlük tedaviyle koranavirüsü yenen Kılıç: Mezarım kazılmıştı09:40 - Kurban Bayramı öncesi çiftçilere destek ödemeleri bugün ödeniyor09:33 - Sadece Sağlık Bilimleri Üniversitesi bizzat başvuru istiyor
09:33 - FETÖ'cülerin kaynağı kurutuluyor09:30 - Üst düzey isimlere sohbetler düzenlemiş09:21 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 656 bini geçti09:18 - Kars'ta bir köy karantinaya alındı09:16 - Tuzla fayı incelendi...Tehlike çanları çalıyor!09:12 - 'Jigolo' vaadiyle büyük vurgun
09:08 - Sosyal medyada yeni trend: Tutuklansın!09:05 - AYM'den, TBMM üyeliği düşürülen iki HDP'li vekile ret09:00 - Ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya yazıyor08:59 - Pınar'ın annesinden yeni iddia: Kameralara baktım, tek kişi değildi08:56 - FETÖ 4 parça, Gülen'e açık suçlama: Hesap verin!
08:55 - İl içi tayin isteyecek öğretmenlerde hizmet puanı sorunu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konut kredisinde faiz oranları ile vade değişti
Bakan Selçuk açıkladı: Dersler 30 dakika olacak, sınıflar ikiye bölünecek
İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Sayıştay: Taksi ücreti ödenmez
SGK, İİBF nitelik kodlarında değişikliğe gitti
Gram altında hedef 450 TL
Pınar'ın annesinden yeni iddia: Kameralara baktım, tek kişi değildi
FETÖ 4 parça, Gülen'e açık suçlama: Hesap verin!
Terhis olan memurlara 14 günlük karantina
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kantaron yağı 1
kadın çantası 3
corona virüs vaka sayısı 1
aşk-ı memnu 2
gram altın 4
masum 2
Erkeklik adına sen bir kara lekesin lan şerefsiz 3
şems arslan 1
cilt lekeleri 1
184 lira olan asgari ücreti 2324 liraya biz çıkardık 2
SON İLANLAR
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam