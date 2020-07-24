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Kars'ta bir köy karantinaya alındı

Kars'ın Selim ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 24 Temmuz 2020 09:18
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Kars'ta bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Beyköy köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, köye giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı
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