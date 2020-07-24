Kars'ta bir köy karantinaya alındı
Kars'ın Selim ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|24 Temmuz 2020 09:18
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