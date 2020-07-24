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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 656 bini geçti

Virüs nedeniyle 636 bin 575 kişi yaşamını yitirdi
 24 Temmuz 2020 09:21
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 656 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 15 milyon 656 bin 766'ya ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 636 bin 575 kişi öldü, virüs saptanan 9 milyon 543 bin 498 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 5 milyon 476 bin 693 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 4 milyon 169 bin 991 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 147 bin 333 kişi hayatını kaybetti.

- Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 289 bin 951), Hindistan (1 milyon 288 bin 130), Rusya (795 bin 38), Güney Afrika (408 bin 52), Peru (371 bin 96), Meksika (370 bin 712), Şili (338 bin 759), İspanya (317 bin 246), İngiltere (297 bin 146), İran (284 bin 34), Pakistan (270 bin 400), Suudi Arabistan (260 bin 394), İtalya (245 bin 338), Kolombiya (226 bin 373), Türkiye (223 bin 315), Bangladeş (216 bin 110), Almanya (205 bin 142), Fransa (179 bin 398), Arjantin (148 bin 27), Kanada (112 bin 672), Katar (108 bin 244) ve Irak (102 bin 226)."

Öte yandan, ABD'nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı:

"Brezilya 84 bin 207, İngiltere 45 bin 554, Meksika 41 bin 908, İtalya 35 bin 92, Hindistan 30 bin 645, Fransa 30 bin 182, İspanya 28 bin 429, Peru 17 bin 654, İran 15 bin 74, Rusya 12 bin 892, Belçika 9 bin 812, Almanya 9 bin 187, Kanada 8 bin 874, Şili 8 bin 838, Kolombiya 7 bin 688, Hollanda 6 bin 139, Güney Afrika 6 bin 93, Pakistan 5 bin 763, İsveç 5 bin 676, Türkiye 5 bin 563, Ekvador 5 bin 439."
Anadolu Ajansı
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