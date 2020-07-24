Üst düzey isimlere sohbetler düzenlemiş

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Kaynak Holding üst düzey yöneticilerine sohbet düzenleyen FETÖ üyesi Cem A., hakkında bir ihbar yapıldı. CİMER'e yapılan ihbarda FETÖ'nün finansman ayağı olan Kaynak Holding'in yöneticilerine Cem A.'nın sohbetler düzenlediği bildirildi. İhbarın ardından başlatılan soruşturmada Cem A.'nın Bylock kullanıcısı olduğu, FETÖ'ye ait iş yerlerinde SGK kaydının bulunduğu ve Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya hesabında artışların gerçekleştiği tespit edildi.

YÖNETİCİLERE SOHBET

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem A., 4 Mart 2019 günü polis ekipleri tarafından durduruldu. Abisi Ceyhun A.'nın ehliyetini ibraz ederek kimlik kontrolünden geçmek isteyen firari FETÖ'cü emniyet güçlerinin dikkati sayesinde fark edilerek gözaltına alındı. Ehliyetin sahte olduğu emniyet güçlerince fark edilince hakkında yakalama kararı bulunan Cem A.'nın gerçek kimliği tespit edildi. Yürütülen soruşturma sonunda hakkında Kaynak Holdingin yöneticilerine sohbetler düzenlediği gerekçesiyle silahlı terör örgütü üyeliğinden ve oluşturduğu sahte kimlik belgesi nedeniyle resmi belgede sahtecilik suçundan dava açıldı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Cem A. hakkında geçtiğimiz günlerde karar verildi. Mahkeme başkanı Murta Ertem ve heyeti Cem A.'ya üyelik suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahküm etti.