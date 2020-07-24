Kurban Bayramı öncesi çiftçilere destek ödemeleri bugün ödeniyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde, 358 milyon 204 bin liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak."
|24 Temmuz 2020 09:40
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