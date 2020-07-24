1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kurban Bayramı öncesi çiftçilere destek ödemeleri bugün ödeniyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde, 358 milyon 204 bin liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak."
 24 Temmuz 2020 09:40
Yazdır

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde, 358 milyon 204 bin liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak."

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Evde bakım ücreti ve engelli aylığına zam yapıldı
22 Temmuz 2020 10:26		 Gurbetçilere emekli aylığı için 'kesin dönüş şartı' Anayasa'ya uygun
21 Temmuz 2020 11:45
İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu
20 Temmuz 2020 10:24		 Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar, hastalıkla mücadelelerine güç katacak
17 Temmuz 2020 11:56
Bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor
17 Temmuz 2020 10:17		 Erdoğan'dan 'kıdem tazminatı ve part-time' talimatı
17 Temmuz 2020 07:35
Biri kanser olmak üzere 18 ilaç daha geri ödeme listesinde
16 Temmuz 2020 10:48		 Ülkelerin kıdem tazminatı karnesi
16 Temmuz 2020 10:02
Sektöre göre kısa çalışma
15 Temmuz 2020 07:30		 1.4 milyon çalışana ücret desteği hesapta
09 Temmuz 2020 08:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:05 - Makamdan ayrılınca ne oluyor?09:56 - Başkent'te 21 emniyet personeline FETÖ gözaltısı09:52 - İstanbul'a ikinci baro kuruluyor09:50 - En romantik uzlaşma! 300 gül karşılığında hakareti affetti09:49 - 32 günlük tedaviyle koranavirüsü yenen Kılıç: Mezarım kazılmıştı09:40 - Kurban Bayramı öncesi çiftçilere destek ödemeleri bugün ödeniyor
09:33 - Sadece Sağlık Bilimleri Üniversitesi bizzat başvuru istiyor09:33 - FETÖ'cülerin kaynağı kurutuluyor09:30 - Üst düzey isimlere sohbetler düzenlemiş09:21 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 656 bini geçti09:18 - Kars'ta bir köy karantinaya alındı09:16 - Tuzla fayı incelendi...Tehlike çanları çalıyor!
09:12 - 'Jigolo' vaadiyle büyük vurgun09:08 - Sosyal medyada yeni trend: Tutuklansın!09:05 - AYM'den, TBMM üyeliği düşürülen iki HDP'li vekile ret09:00 - Ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya yazıyor08:59 - Pınar'ın annesinden yeni iddia: Kameralara baktım, tek kişi değildi
08:56 - FETÖ 4 parça, Gülen'e açık suçlama: Hesap verin!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konut kredisinde faiz oranları ile vade değişti
Bakan Selçuk açıkladı: Dersler 30 dakika olacak, sınıflar ikiye bölünecek
İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Sayıştay: Taksi ücreti ödenmez
SGK, İİBF nitelik kodlarında değişikliğe gitti
Gram altında hedef 450 TL
Pınar'ın annesinden yeni iddia: Kameralara baktım, tek kişi değildi
FETÖ 4 parça, Gülen'e açık suçlama: Hesap verin!
Terhis olan memurlara 14 günlük karantina
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
volkan uzun 1
masum 2
Yorgun hissetmek 1
eyüp sabri tuncer 2
telefonun şarjını bitiren davranışlar 1
ilhan cihaner 2
burak yılmaz'ın beşiktaş'tan ayrılması 1
yılan burcu 3
cilt lekeleri 1
pınar gültekin 1
SON İLANLAR
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam