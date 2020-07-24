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En romantik uzlaşma! 300 gül karşılığında hakareti affetti
İstanbul'da yaşayan Hikmet N., tartıştığı eşi Sinem N.'ye çok kilo aldığını ima ederek, "Şu haline bak kapılardan sığmamaya başladın" şeklinde hakaret etti.
|24 Temmuz 2020 09:50
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Evi terk edip annesinin yanına yerleşen genç kadın şikayetçi oldu, kocası hakkında 'hakaret' soruşturması başlatıldı.
Sinem N., Uzlaşma Bürosu'na gönderilen dosya için arandığında, "Kocam bana hiç çiçek almaz. 300 tane gül alırsa uzlaşırım" dedi. Hikmet N. bu isteğini gerçekleştirdi, dosya kapandı.
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