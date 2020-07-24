İstanbul'a ikinci baro kuruluyor
Hukukun Üstünlüğü Platformu çatısı altında bir araya gelen hukukçu dernekleri İstanbul'da kentin ikinci barosunu kurmak için çalışmalara başladı
|24 Temmuz 2020 09:52
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Yasaya göre Baro kurmak için 2 bin imza yeterli. İki gün içinde 1500 avukat yeni baro için olumlu görüş bildirdi. Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, "Bir an önce gerekli imzadan fazlasını toplayarak başvurumuzu yapacağız" dedi.
Bu arada Anayasa Mahkemesi, çoklu baro düzenlemesinin yürürlüğü konulması talebini reddetti. İptal istemi, esastan görüşülecek.
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