Başkent'te 21 emniyet personeline FETÖ gözaltısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 17'si daha önce ihraç edilen 21 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verdi.
|24 Temmuz 2020 09:56
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