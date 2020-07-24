MEB'in Tabii uygulamasındaki 3 eksiklik!
MEB'in ortaokul öğrencileri hazırladığı Tabii uygulamasındaki eksikliklerin giderilmesi gerekiyor.
|24 Temmuz 2020 10:09
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Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul öğrencileri için yararlı bir uygulama olan Tabii adlı uygulamayı geçtiğimiz günlerde AppStore ve Android Store'da yayınlamıştı.
Ancak uygulamadaki şu eksikliklerin düzeltilmesi gerekiyor.
1- Uygulamada sorunların çözümleri bulunmamaktadır. Tüm soruların çözümlü hale getirilmesi gerekmektedir.
2- Hatalı sorular için Bildir mekanizması bulunmamaktadır.
3- Bazen aynı soru aynı testte bir kaç kez tekrarlanmaktadır. Yazılımsal sorun çözülmelidir.
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