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MEB'in Tabii uygulamasındaki 3 eksiklik!

MEB'in ortaokul öğrencileri hazırladığı Tabii uygulamasındaki eksikliklerin giderilmesi gerekiyor.
 24 Temmuz 2020 10:09
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MEB'in Tabii uygulamasındaki 3 eksiklik!

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul öğrencileri için yararlı bir uygulama olan Tabii adlı uygulamayı geçtiğimiz günlerde AppStore ve Android Store'da yayınlamıştı.

Ancak uygulamadaki şu eksikliklerin düzeltilmesi gerekiyor.
1- Uygulamada sorunların çözümleri bulunmamaktadır. Tüm soruların çözümlü hale getirilmesi gerekmektedir.
2- Hatalı sorular için Bildir mekanizması bulunmamaktadır.
3- Bazen aynı soru aynı testte bir kaç kez tekrarlanmaktadır. Yazılımsal sorun çözülmelidir.

Memurlar.Net
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