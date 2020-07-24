Ayasofya'da namaz kılma alanları doldu, girişler durduruldu

Kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi bir gün yaşanıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya çevresindeki namaz kılma alanlarının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu duyurdu. Bu arada Ayasofya'daki ilk cuma namazı için Yenikapı'dan da ring seferleri düzenleniyor. Seferler dolduğu için bekleyen bir kadın gözyaşlarına boğularak, "Yalvarıyorum Allah aşkına. Akşam uyku uyumadım. Ne olur izin verin geçeyim" dedi.

Değerli Misafirlerimiz,#AyasofyaCamii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu.



📍Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu.



📍Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım.



📍Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak. Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da bugün ilk cuma namazı kılınacak.

İşte saat saat tarihi günde yaşananlar:

11:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Ayasofya'daki izdihamı önlemek için alınan kararı duyurdu. Ongun, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

''Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki Cuma Namazı'ndaki izdihamı önlemek için, Valilik koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı'nın Kabataş-Eminönü seferleri durdurulmuş, Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arası çalışmakta. Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatılmıştır.''

11:05

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya çevresindeki namaz kılma alanlarının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Twitter'dan son durumu duyuran Ali Yerlikaya, şunları yazdı:

''Değerli Misafirlerimiz,

#AyasofyaCamii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu.

Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu.

Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım.

Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak.

11:00

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak Cuma Namazı için alınan güvenlik tedbirlerini denetledi. Vatandaşların namaz kılacakları bölgeleri de inceleyen Zafer Aktaş bazı boş yeşil alanları da namaz kılınması için vatandaşların kullanımına açtı.

Kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programı başladı.

Dua programı, Mehmet Hadi Duran, Abdullah Yılmaz, Rıdvan Akbaş, Enes Özsoy, İbrahim Çoban'ın tekbir ve salavatlarıyla gerçekleşiyor.

Kur'an-ı Kerim'in 1. cüzü cuma hatmiyle devam edecek programda, sureleri Hafız Osman Şahin, Metin Çakar, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş, Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu tilavet edecek.

Sonrasında Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit, Emrullah Akbaş, Metin Çakar, Osman Şahin'in Kehf Suresi'ni tilavet edeceği programda, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş Meryem Suresi'ni okuyacak.

Programın devamında Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu, Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit Yasin Suresi'ni tilavet edecek.

Fetih Suresi, sela, kısa sureler, Fatiha ve Bakara surelerinin okunacağı program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla son bulacak.