Bakan Koca, rastgele yapılan test sonuçlarını açıkladı
|24 Temmuz 2020 10:35
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaklaşık 150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesini kullandı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık tarafından Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin kişiyle Kovid-19 tarama çalışması yapıldığını belirtti.
Çalışmada rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5'inde test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Koca, paylaşımında vaka sayılarına ilişkin şu bilgilere yer verdi:
"Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223 bin 315'tir. Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. Kovid-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Vakaların yüzde 46'sının tespit edildiği İstanbul'da Bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden yüzde 13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."
TÜRKİYE GENELİNDE, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2020
SALGIN BOYUNCA toplam vaka sayısı 223.315'tir. Vakaların %46sı İstanbulda tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2020
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