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Aranan FETÖ şüphelisi eski başkomiser polise teslim oldu

Zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi
 24 Temmuz 2020 10:44
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Aranan FETÖ şüphelisi eski başkomiser polise teslim oldu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski başkomiser polise teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 13 Temmuz'da düzenlenen operasyonda adresinde bulunamayan M.S. (35) adliyeye gitti.

Daha önce başkomiserlikten ihraç edildiği öğrenilen M.S. polise teslim oldu.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.S'nin, 2008'de Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde göreve başladığı ve 2017'de açığa alındığı ve bu süreçte FETÖ/PDY'ye yönelik çok sayıda operasyonda görev aldığı öğrenildi.

Şüphelinin, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan ardışık görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Aynı soruşturma kapsamında aranan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, ardışık, ankesörlü ve büfe arama kayıtlarıyla haklarında tanık ifadeleri bulunan 24 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 13 Temmuz'da Adana merkezli 7 ilde belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 zanlı yakalanmıştı.

Aralarında meslekten ihraç edilmiş 2 polisin de olduğu şüphelilerden 3'ü tutuklanmış, 4'ü ev hapsi şartıyla olmak üzere diğerleri adli kontrol kararıyla salıverilmişti.
Anadolu Ajansı
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