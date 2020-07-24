Kılıçdaroğlu, Z kuşağı için salona rap müzikle girecek
CHP Lideri, bu hafta sonu yapılacak kongrede salona Z kuşağı için rap müzikle girecek.
|24 Temmuz 2020 10:49
|Yazdır
CHP kurultayı için geri sayım başladı.
CHP'nin seyircisiz olarak düzenleyeceği 37'nci Olağan Kurultayı, 25-26 Temmuz'da yapılacak.
CHP'yi bir sonraki seçimlere taşıyacak kadroların belirleneceği kurultayda gözler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşmada olacak.
HEDEF Z KUŞAĞI
Parti içinde belediyelerden milletvekillerine kadar Z kuşağı için çalışmalar yapılmasını isteyen CHP Lideri, 20 yaş altındaki gençlerin CHP'ye yönlendirilmesini istiyor.
KONGRE RAP MÜZİKLE BAŞLAYACAK
CHP'den 20 yaş ve altındakilere yönelik politika üretmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, kongre zamanı Z kuşağını etkilemek için salona rap müzikle girecek.
Ayrıca CHP Lideri, Z kuşağı için mesaj okuyup bu mesajı da rap ile anlatmayı hedefliyor.
12 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Varank'tan sosyal medya devlerinin faaliyetlerini yakından izleme vurgusu
24 Temmuz 2020 11:08
|Tevfik Göksu: Seçim olsa İstanbul'u kazanırız
24 Temmuz 2020 10:50
|Bakan Koca, rastgele yapılan test sonuçlarını açıkladı
24 Temmuz 2020 10:35
|CHP'de liste savaşları başladı
24 Temmuz 2020 07:45
|Mısır Libya'ya müdahale ederse Türkiye dahil olur
24 Temmuz 2020 07:15
|Yunan panikte! Türkiye'nin Meis adımı dengelerini sarstı
24 Temmuz 2020 07:05
|'Sosyal medya' düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
24 Temmuz 2020 05:41
|İletişim Başkanı Altun'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
24 Temmuz 2020 05:40
|Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
24 Temmuz 2020 04:31
|Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
24 Temmuz 2020 04:29