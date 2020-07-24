1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muharrem İnce, Ayasofya'da namaz için yola çıktı

CHP'li Muharrem İnce Ayasoyfa'da kılınacak Cuma Namazına katılmak üzere İstanbul'a gitti. İHA'ya özel açıklamada bulunan İnce, "Diyanet İşleri Başkanı beni arayıp namaza davet etti. Ama ben Diyanet İşleri Başkanı'nın değil, Allah'ın davetine uyacağım" dedi
 24 Temmuz 2020 11:04
Yazdır

Ayasofya'da kılınacak Cuma Namazı öncesinde, "Davet gelirse namaza giderim" sözleri ile gündeme gelen CHP'li Muharrem İnce, bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kendisini arayarak Cuma Namazına davet ettiğini dile getirdi.

Yalova'nın Elmalık Köyü'ndeki evinden çıkışı öncesinde İHA'ya özel açıklamalarda bulunan İnce, "Pandemi sürecinde Ayasofya'nın ibadete açılacağı haberleri çıkınca bana , 'Cuma namazına gidermisiniz' diye sordular. Bende, 'Böyle bir pandemi ortamında ibadete açılırsa yoğun bir katılım olacağı için ve sosyal mesafeyi korumamız gerektiğinden mutlaka bir davet olması lazım. Böyle bir davet olursa giderim' dedim. Ben ibadete açılacağı üzerine bu yorumu yaptım. Ama Diyanet İşleri Başkanı, 'Ezan bir davettir. Başka bir davete gerek yok' dedi. Bu kadar basit ve herkesin bildiği bir dini bilgiyi, yani ezanın bir davet olduğunu her halde 83 milyonun 83 milyonu da bilir. Evvelsi gün ise Diyanet İşleri Başkanı bana telefon etti. 'Sizi davet ediyorum' dedi. Bugün elbette ezanın davetine uyacağız. Ama Diyanet İşleri Başkanının davetine uyup uymadığımı herkes görecek. Diyanet İşleri Başkanına da Nabi'nin kasidesinden bir iki dize okumak istiyorum. Nabi kasidesinde; 'Oraya unvanla girilmez. Züht ve takva sıraya sokar askerlerini Ayasofya'da' diyor" dedi
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kurutulan meyve ve sebzenin rutubeti radyo frekansıyla azaltıldı
24 Temmuz 2020 11:33		 'Okulların açılmasında Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak'
24 Temmuz 2020 11:29
'Kelebek çocuk' Elfida, hayatını kaybetti
24 Temmuz 2020 11:27		 Ayasofya'da namaz kılma alanları doldu, girişler durduruldu
24 Temmuz 2020 11:26
Konutlardaki elektrik tüketimi 'şehir değiştirdi'
24 Temmuz 2020 11:08		 Polis bariyerini yıkan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu
24 Temmuz 2020 10:31
Tuzla fayı incelendi...Tehlike çanları çalıyor!
24 Temmuz 2020 09:16		 Ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya yazıyor
24 Temmuz 2020 09:00
İşte Ayasofya'da ilk hutbe
24 Temmuz 2020 08:25		 Sosyal medyada 'Kız kardeş' dayanışması
24 Temmuz 2020 08:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Aksaray'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü11:35 - 3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalle ve köyler karantinaya alındı11:33 - Kurutulan meyve ve sebzenin rutubeti radyo frekansıyla azaltıldı11:30 - Gram altın rekor tazelemeye devam ediyor11:29 - 'Okulların açılmasında Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak'11:27 - 'Kelebek çocuk' Elfida, hayatını kaybetti
11:26 - Ayasofya'da namaz kılma alanları doldu, girişler durduruldu11:25 - Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 6 yaralı11:22 - Kovid-19 altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı11:15 - Savunma sanayisi liderlerini hazırlıyor11:09 - Merkez Bankası enflasyon tahminini revize edebilir11:08 - Bakan Varank'tan sosyal medya devlerinin faaliyetlerini yakından izleme vurgusu
11:08 - Konutlardaki elektrik tüketimi 'şehir değiştirdi'11:07 - Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti11:04 - Muharrem İnce, Ayasofya'da namaz için yola çıktı11:03 - Gerekli şartları taşımayan personel istihdam edilirse, Sayıştay tazmin kararı verir mi?10:50 - Tevfik Göksu: Seçim olsa İstanbul'u kazanırız
10:49 - Kılıçdaroğlu, Z kuşağı için salona rap müzikle girecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk açıkladı: Dersler 30 dakika olacak, sınıflar ikiye bölünecek
Konut kredisinde faiz oranları ile vade değişti
İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Sayıştay: Taksi ücreti ödenmez
Pınar'ın annesinden yeni iddia: Kameralara baktım, tek kişi değildi
SGK, İİBF nitelik kodlarında değişikliğe gitti
Gram altında hedef 450 TL
Bakan Koca, rastgele yapılan test sonuçlarını açıkladı
FETÖ 4 parça, Gülen'e açık suçlama: Hesap verin!
İlk kez ele alınıyor... Makamdan ayrılan bürokrat neler yaşar?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın cinayetleri 5
Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir 2
kadın çantası 4
eyüp sabri tuncer 2
ihlas suresi 1
moral 1
erol bulut 1
Mariano Ferreira Filho 1
turgutluspor 3
tutun dilinizi 1
SON İLANLAR
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam