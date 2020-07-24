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Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
|24 Temmuz 2020 11:07
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