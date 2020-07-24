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Savunma sanayisi liderlerini hazırlıyor

SAHA İstanbul'un, Harvard, Oxford, Stanford, London Business School gibi önde gelen 15 üniversitenin programları incelenerek hazırlanan Yöneticilik Gelişim Programı'nın ikincisi için hazırlıklar tamamlandı- İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te gerçekleştirilecek program, orta düzey yöneticileri üst düzey yöneticiliğe taşıyacak
 24 Temmuz 2020 11:15
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Savunma sanayisi liderlerini hazırlıyor

- Savunma, havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren firmalara özel hazırlanan 2. Yöneticilik Gelişim Programı "SAHA MBA Programı" için geri sayım başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sektöründe yerlileşme hedefini gerçekleştirmek üzere kurulan en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, savunma, havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren firmaların yönetici ve yönetici adaylarına özel tasarlanmış, uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği Yöneticilik Gelişim Programı'nın (SAHA MBA) ikincisi için hazırlıklarını tamamladı.

SAHA İstanbul tarafından Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜBİTAK TÜSSİDE) iş birliği ile hayata geçirilen 2'nci SAHA MBA 5 Eylül'de başlayacak.

Harvard, Oxford, Stanford, London Business School gibi dünyanın önde gelen okullarının aralarında bulunduğu 15 üniversitenin MBA programları incelenerek hazırlanan SAHA MBA'nın Türkiye'de benzeri bulunmuyor. Her bir dersin alanındaki en iyi eğitimciler tarafından verileceği program, orta düzey yöneticileri üst düzey yöneticiliğe taşıyacak. 3 ayrı ilde düzenlenecek program İstanbul'da Bilim Üsküdar'da, başkentte Teknopark Ankara'da ve Gaziantep Sanayi Odası'nda gerçekleştirilecek.

- Firmaların hedefleri, yöneticilerin ihtiyaçları

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, AA muhabirine, SAHA MBA programının yereli merkez alan ve yüzü evrensele dönük yönetim yaklaşımları arasında köprü kuran, dijital çağın iş gereksinimlerine uygun etkileşim yaratacağını söyledi.

Eğitimlerin yüz yüze ve online gerçekleştirileceğini ifade eden Keleş, programın öncelikli hedefinin, kendi zirvesine yönelmiş, değerlerinden ilham alan, bilgisi ve enerjisiyle kurumunu ve çalışanlarını harekete geçirecek lider bir yönetici olma yolunda, katılımcılara dönüştürücü bir deneyim sunmak olduğunu bildirdi.

Keleş, SAHA MBA'nın yurt içi ve dışındaki, ulusal ve uluslararası MBA programları incelenerek hazırlandığına dikkati çekerek, "Yöneticilik Gelişim Programı'nda, savunma, havacılık ve uzay sektöründeki firmaların hedefleri ve yöneticilerin ihtiyaçları dikkate alındı. Programla bu sektörlerdeki firmaların yetenek ve kapasitelerinin artırılması, dolayısıyla verimliliklerinin yükseltilmesine katkı sunmak amaçlanıyor. Kendi sektöründe vizyoner yönetici ve yönetici adaylarını ülkemize kazandırmak en büyük isteğimiz." dedi.

- Sektöre yön veren isimler

Dijital çağın gereksinimlerine de cevap verecek programdaki yöneticilik ve liderlik becerileri, değişen ve gelişen teknolojiler çerçevesinde ele alınacak. Program, kurumsallaşma ve iş yönetimi, veriye dayalı karar verme, fikirden pazara ürün geliştirme ve proje yönetimi, finansal yönetim ile teknoloji trendleri ve inovasyon olmak üzere 5 tema ve 23 eğitim başlığından oluşuyor.

242 saatlik programdaki dersler, iş dünyasıyla temas halindeki Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri, TÜBİTAK TÜSSİDE'nin uzman kadrosu ve sektöre yön veren yöneticiler tarafından verilecek. 11 Nisan 2021'de bitecek program sonunda başarılı katılımcılara, SAHA İstanbul ve TÜBİTAK TÜSSİDE yöneticilerinin imzalayacakları sertifika verilecek.

Anadolu Ajansı
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