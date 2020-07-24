1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Okulların açılmasında Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Kurban satış yerlerinde yapılan pazarlıklarda, bayram ziyaretlerinde, düğünlerde, sünnet törenlerinde, taziye ortamlarında, plajlarda, havuzlarda, eğlence yerlerinde tedbirsiz davranılırsa okulların açılması riske edilir
 24 Temmuz 2020 11:29
Yazdır
'Okulların açılmasında Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak'

- Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için Kurban Bayramı sonrası vaka sayısının belirleyici olacağı belirtildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele sürecinin devam ettiğini belirterek, riski azaltmak için başta sosyal mesafe, maske kullanılması ve hijyene dikkat edilmesi olmak üzere, gerekli tedbirlere tam uyum gösterilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'de yürütülen çalışmalar sonucunda, mücadelede önemli yol katedildiğini anlatan Aydın, "Büyük gayretler ile kontrol altına aldığımız ve bugünlerde tekrar binin altına inmiş olan Kovid-19 vakaları, kurallara uyarak daha da mı aşağı inecek yoksa önümüzdeki günlerde yeniden mi yükselecek önemli olan nokta burası." dedi.

Aydın, Kurban Bayramı ve okulların açılmasının önemli dönemeçler olduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Haziran ayı başına kadar büyük bir mücadele ile günlük vaka sayısı 800'erin altına indirilmişti. Maalesef haziran ayı başından itibaren yeni normallerimiz olan maske-mesafe-temizlik kurallarından biraz uzaklaşınca ara dalgalanma yaşandı ve günlük vaka sayısı 1500'lerin üzerine çıktı. Yoğun bakım hasta sayısı ve solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı arttı. Yeniden tedbirler ciddiyetle uygulanmaya başlanınca tekrar kontrol altına alınabildi.

Ancak Kurban Bayramı yaklaştı ve bu dönemde özellikle kurban satış yerlerinde yapılan pazarlıklarda ve bayramda yeni normallerden uzaklaşılırsa ve bulaşı artarsa bayram sonrası sayılardaki artış kaçınılmaz olur."

Sağlığın korunması ve hastalık riskinin azaltılabilmesi için herkesin yeni normalle yaşamayı öğrenmesi ve bunu hayatının bir parçası haline getirmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Aydın, bireysel ve toplum sağlığının korunmasının ancak kurallara tam uyumla mümkün olabildiğine değindi.

Aydın, bir kişinin göstermediği özenin o ortamda bulunan diğer kişiler için risk taşıdığını belirterek, bölgesel değil, küresel bir sorun olan salgına karşı savunmanın herkesin aynı sorumlulukla hareket etmesiyle mümkün olacağını bildirdi.

- "Aile ve okul iş birliği de büyük önem taşıyor"

Tedbirsizliğin adeta kelebek etkisi yaparak zincirleme sorunlara ve yeni tedbir kararlarına yol açabileceği uyarısında bulunan Aydın, Kurban Bayramı'nda elde edilecek sonucun okulların açılması sürecine de doğrudan etki edeceğini kaydetti.

Prof. Dr. Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Ağustos ayı sonunda okulların eğitime açılıp açılmamasında önümüzdeki günlerde kurallara uyma kabiliyetimiz etkili olacak. Eğer okulların açılacağı zamana kadar salgın kontrol altında tutulabiliyor ise sorun yok. Ancak önceki süreçte kurban satış yerlerinde yapılan pazarlıklarda, bayram ziyaretlerinde, düğünlerde, sünnet törenlerinde, taziye ortamlarında, plajlarda, havuzlarda, eğlence yerlerinde tedbirsiz davranılırsa okulların açılması riske edilir.

Şimdi ki verilere göre, Kurban Bayramı'nda bir kısıtlama olmasını beklemiyorum ama tedbirsizlik güz döneminde olması muhtemel ikinci dalga ile birleşirse arzu edilmeyen kısıtlamalar ile karşı karşıya kalınabilinir. Bu nedenlerden dolayı önümüzdeki 40 gün çok önemli. Bu süre içinde salgının dip dalgasının kontrol altına alınması, yani toplumda şu an için muhtemel pozitif olup virüs bulaştıran sayısının azaltılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 200 bin kişi virüsü taşıyor ve etrafa bulaştırıyor. Riskin azaltılması, olabildiğinde normal yaşama dönülmesi, yeni eğitim öğretim yılının yüz yüze modelle başlayabilmesi için tedbirlere uyum şart. Okulların açılmasında Kurban Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak."

Okulların açılmadan önce çocukların da maske-mesafe-hijyen kurallarına uyum konusunda farkındalıklarının artırılması ve tam uyum göstermelerinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Aydın, "Bunun için aile ve okul iş birliği de büyük önem taşıyor. Unutulmamalı ki tek taraflı bir mücadele kazanılmaz. Virüs bulaşında çocukların çok aktif olduğu göz önüne alındığında evde, sokakta ve okulda her kural harfiyen yerine getirilmeli ve tüm çocukların buna katılımı sağlanmalı." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kurutulan meyve ve sebzenin rutubeti radyo frekansıyla azaltıldı
24 Temmuz 2020 11:33		 'Kelebek çocuk' Elfida, hayatını kaybetti
24 Temmuz 2020 11:27
Ayasofya'da namaz kılma alanları doldu, girişler durduruldu
24 Temmuz 2020 11:26		 Konutlardaki elektrik tüketimi 'şehir değiştirdi'
24 Temmuz 2020 11:08
Muharrem İnce, Ayasofya'da namaz için yola çıktı
24 Temmuz 2020 11:04		 Polis bariyerini yıkan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu
24 Temmuz 2020 10:31
Tuzla fayı incelendi...Tehlike çanları çalıyor!
24 Temmuz 2020 09:16		 Ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya yazıyor
24 Temmuz 2020 09:00
İşte Ayasofya'da ilk hutbe
24 Temmuz 2020 08:25		 Sosyal medyada 'Kız kardeş' dayanışması
24 Temmuz 2020 08:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Aksaray'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü11:35 - 3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalle ve köyler karantinaya alındı11:33 - Kurutulan meyve ve sebzenin rutubeti radyo frekansıyla azaltıldı11:30 - Gram altın rekor tazelemeye devam ediyor11:29 - 'Okulların açılmasında Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak'11:27 - 'Kelebek çocuk' Elfida, hayatını kaybetti
11:26 - Ayasofya'da namaz kılma alanları doldu, girişler durduruldu11:25 - Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 6 yaralı11:22 - Kovid-19 altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı11:15 - Savunma sanayisi liderlerini hazırlıyor11:09 - Merkez Bankası enflasyon tahminini revize edebilir11:08 - Bakan Varank'tan sosyal medya devlerinin faaliyetlerini yakından izleme vurgusu
11:08 - Konutlardaki elektrik tüketimi 'şehir değiştirdi'11:07 - Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti11:04 - Muharrem İnce, Ayasofya'da namaz için yola çıktı11:03 - Gerekli şartları taşımayan personel istihdam edilirse, Sayıştay tazmin kararı verir mi?10:50 - Tevfik Göksu: Seçim olsa İstanbul'u kazanırız
10:49 - Kılıçdaroğlu, Z kuşağı için salona rap müzikle girecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk açıkladı: Dersler 30 dakika olacak, sınıflar ikiye bölünecek
Konut kredisinde faiz oranları ile vade değişti
İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Sayıştay: Taksi ücreti ödenmez
Pınar'ın annesinden yeni iddia: Kameralara baktım, tek kişi değildi
SGK, İİBF nitelik kodlarında değişikliğe gitti
Gram altında hedef 450 TL
Bakan Koca, rastgele yapılan test sonuçlarını açıkladı
FETÖ 4 parça, Gülen'e açık suçlama: Hesap verin!
İlk kez ele alınıyor... Makamdan ayrılan bürokrat neler yaşar?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eyüp sabri tuncer 2
tutun dilinizi 1
17.07.2020 seyfi dursunoğlu'nun vefatı 1
moral 1
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 1
erol bulut 1
Mariano Ferreira Filho 1
Yorgun hissetmek 1
24.07.2020 ayasofya camii'nde cuma namazı 1
O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile 3
SON İLANLAR
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam