1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya'da yeni oluşan obruğu tarlayı sulayan işçi fark etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde, mısır ekili tarlada yeni bir obruk meydana geldi.
 24 Temmuz 2020 11:45
Yazdır
Konya'da yeni oluşan obruğu tarlayı sulayan işçi fark etti

Eşeli mevkisinde, obruğun gece saatlerinde meydana geldiği belirtilirken, sabah mısır tarlasında sulama yaptığı sırada işçi İshak Şakar tarafından fark edildi.

Sabah sulama yaptığı sırada obruğu gördüğünü anlatan Şakar, "Hortumları takip ediyordum. Hortumlar kopmuştu. Neden olduğunu anlamaya çalışıyordum. Yaklaşık 40 metre gittikten sonra bir anda boşluk olduğunu gördüm. Çok büyük bir obruktu, tek başıma olduğum için panikledim." diye konuştu.

Durumu hemen tarla sahiplerine bildirdiğini vurgulayan Şakar, "Bölgede sıkça obruk oluşuyor. Önceleri korkuyorduk ama şimdi insan ister istemez alışıyor. Zaten sürekli obruk oluşumlarına denk geliyoruz. Akşam saatlerinde veya karanlık bir zamanda tarlada olsak içine de düşebilirdik. Obruğun bazı bölgelerinde de genişleme sürüyor." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Ali Bilgeç de "Obruk oluştuğunu duyunca merak edip geldim. Oldukça büyük ve korkunç bir obruk. Bu bölgede oluşan obrukları duyuyoruz. Bu obruk diğer gördüklerimden çok büyük." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ali Erbaş, Ayasofya'da hutbeyi elinde kılıçla okudu
24 Temmuz 2020 14:14		 Meteorolojiden sağanak uyarısı
24 Temmuz 2020 13:38
Çorum'da mehterli 'Ayasofya' kutlaması
24 Temmuz 2020 13:35		 Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılınıyor
24 Temmuz 2020 13:29
Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi
24 Temmuz 2020 12:48		 Ayasofya açılışına yetişemeyenler cuma namazını Yenikapı'da kılacak
24 Temmuz 2020 12:44
Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi
24 Temmuz 2020 12:14		 Bilim Kurulu Üyesinden 'Bayramı ve öncesinde '2 M-2 E Kuralı' uyarısı
24 Temmuz 2020 11:50
Kurutulan meyve ve sebzenin rutubeti radyo frekansıyla azaltıldı
24 Temmuz 2020 11:33		 'Okulların açılmasında Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak'
24 Temmuz 2020 11:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:38 - Eski eşine sürpriz yapmak isterken adliyelik oldu14:25 - 2 çocuk annesi kadın emekli astsubay eşi tarafından öldürüldü14:14 - Sayıştay: Açıktan belediye özel kalem müdürü olan kişi daha sonra mühendis atanamaz14:14 - Ali Erbaş, Ayasofya'da hutbeyi elinde kılıçla okudu13:57 - 1 Ağustos itibariyle Rusya'yla uçuşlar başlayacak13:53 - Tansu Çiller: Ayasofyanın açılışı çok büyük dirayet ve cesaret isteyen bir şeydir
13:48 - Cihat Yaycı istifasıyla ilgili konuştu: Devlete ne küslük, ne de kırgınlık olur13:42 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti13:38 - Meteorolojiden sağanak uyarısı13:35 - Çorum'da mehterli 'Ayasofya' kutlaması13:29 - Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılınıyor13:10 - Kadir Şeker'in tutukluluk hali devam edecek
12:59 - Hazine dolar cinsi DİBS ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek12:48 - Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi12:44 - Ayasofya açılışına yetişemeyenler cuma namazını Yenikapı'da kılacak12:43 - Elazığ'da aranan 2 şüpheli kurdukları çadırda kamp yaparken yakalandı12:25 - Yakalanan PKK'lı terörist okullara saldırı emrini vermiş
12:15 - Hizmet puanları güncellenmesi sorunları gündeme getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk açıkladı: Dersler 30 dakika olacak, sınıflar ikiye bölünecek
Konut kredisinde faiz oranları ile vade değişti
İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Sayıştay: Taksi ücreti ödenmez
Pınar'ın annesinden yeni iddia: Kameralara baktım, tek kişi değildi
Gram altın rekor tazelemeye devam ediyor
Bakan Koca, rastgele yapılan test sonuçlarını açıkladı
Gram altında hedef 450 TL
SGK, İİBF nitelik kodlarında değişikliğe gitti
İlk kez ele alınıyor... Makamdan ayrılan bürokrat neler yaşar?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.07.2020 liverpool vs chelsea maçı 4
itirafçıların göreve dönmesi 1
ihlas suresi 1
24.07.2020 ayasofya camii'nde cuma namazı 2
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 1
kadın çantası 4
Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir 3
karşıyaka spor kulübü 1
hibiskus çayı 2
Yorgun hissetmek 1
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam