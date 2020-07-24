Bakım merkezinde kötü muamelede, yöneticiler görevden uzaklaştırıldı
|24 Temmuz 2020 11:46
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Bartın Valisi Sinan Güner, kentteki bir bakım merkezinde hastalara kötü muamelede bulunulması ve merkezde çalışan 4 kişinin tutuklanmasına ilişkin "Şu anda oranın yönetimini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü üstlendi. Müdür ve diğer görevlileri uzaklaştırıldı. Şimdi kamu gibi oldu, yani kayyum ataması ama faaliyeti devam ediyor." dedi.
Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın ilk olarak Bartın Valiliğine başvurulmasıyla ortaya çıkan bir durum olduğunu söyledi.
Olayın tamamen adli bir olay olduğunu ve konunun cumhuriyet savcılığı ve kolluk güçleriyle başından beri takip edildiğini belirten Güner, şöyle konuştu:
"Sonraki süreçte delillendirme aşamasına geçildi. Bu konu kısa sürede olan bir olay değildir, izledik takip ettik ve delillendirildi. Sonrasında yapılan operasyonla tutuklamalar oldu. Tabii artık konu adli bir olay olduğu için çok fazla bir şey söylememizin bir anlamı yoktur. Şu anda oranın yönetimini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü üstlendi. Müdür ve diğer görevlileri uzaklaştırıldı. Şimdi kamu gibi oldu, yani kayyum ataması ama faaliyeti devam ediyor."
- Olay
Bartın'da özel bakım merkezindeki hastalara kötü muamele edildiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkezdeki güvenlik kameraları incelenmiş ve hastalara kötü muamelede bulundukları belirlenen 4 personel gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi, "hastalara kötü muamele" suçundan nöbetçi hakimlikçe dün tutuklanmıştı.
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