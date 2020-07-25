Konya'nın Kapadokya'nın... Kilistra antik kenti

Kilistra, Kapadokya bölgesinin en ucunda kalan şehir yerleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Tarihsel bölge olarak Pisidya, Kilikya bölgelerine de komşu bir konumda. Türkiye'deki kaya yerleşimi veya peribacası olarak bilinen oluşum şekilleri burada da görülmekte. Eğer bu tip oluşumlara ilgi duyuyorsanız Kilistra'yı mutlaka görmeye gelmelisiniz.

KİLİSTRA'NIN TARİHİ

Kilistra'nın tarihi yapılan araştırmalara göre M.Ö. 3. yy'a dayanıyor. Bölge Roma egemenliği döneminde Kral Yolu üzerinde bulunmuş ve yoğun bir yaşam mevcutmuş. Genel olarak kesikli bir haldeki yuvarlak oluşturan tepelerin oyularak mesken edinilmesi ile burada şehir yaşamı başlamış. Ortada kalan ova ise bölgenin tarımsal ihtiyaçları için kullanılmış. Hristiyanlık sonrası burada bulunan taş bloklardan bir tanesi oyularan kiliseye dönüştürülmüş.

Kaya kiliseleri dünyanın birçok yerinde dağa oyulmuş bir şekilde bulunurken, buradaki kilise tüm cepheleri ile oyulmuş ve bir hac şeklinde düzenlenmiş. Bu ise onu diğer kaya kiliselerinden ayırıyor. Bu kilisenin diğer bir özelliği ise Hristiyanlığın yayılması için en çok emek harcayan Aziz Paul'un da burada vaaz vermiş olması.

4 farklı tepenin altındaki oyma yaşam alanları ise burada tahminen 1000 civarında insan yaşadığını gösteriyor. Burası ile ilgili çalışmalar yapmış olan yetkililerin de demeçlerinden burasının savunma amaçlı da kullanılmış olabileceği düşünülüyor.

Ne yazık ki bu tür bilgileri kendi çabamızla öğrenebildik, çünkü alanda 13 km öncesindeki Kilistra yol tabelası dışında burasının Kilistra olduğuna dair ve önemine dair hiçbir bilgilendirme tabelası yok. İnanç turizmi açısından değerlendirildiğinde önemli noktalardan olabilecek olan bu şehir şimdilik yıllar öncesinde yapılan mağara kapılarının demir parmaklıklarla kapatılması dışında hiçbir özen görmemiş. Umuyoruz ki Konya bu zenginliklerini daha da ileri yıllara taşır.

KİLİSTRA ÇEVRESİNDEKİ İMKANLAR

Kilistra çevresinde sadece bir köy bulunmakta. Turistik olarak gelindiğinde görüp geri dönmek dışında hiçbir çareniz yok şimdilik. Herhangi bir market, kafeterya, broşür, tuvalet, Çeşme gibi bir şey bulma şansınız ne yazık ki yok.

Tepelerin Kilise bulunanı dışında hiçbirine de arabanızla ulaşamıyorsunuz. Yakındaki tarlalardan en yakın noktaya kadar gidip, ekinlerin arasından tepelere çıkabilirsiniz.

KİLİSTRA'YA NASIL GİDİLİR?

Kilistra Köyü, Konya'nın Meram ilçesinin Gökyurt Beldesinde yer alıyor. Konya Seydişehir yolu üzerinden yaklaşık 45 km sonra Kilistra'ya varabiliyorsunuz. Anayoldaki Kilistra tabelasını da kaçırmamanız gerekiyor. Tabeladan sonra yaklaşık 13 km daha ilerlemeniz gerekmekte. Yolu takip ettiğinizde kilisenin bulunduğu noktaya kadar ulaşabiliyorsunuz. Diğer yerleşim alanlarını görmek için ise en yakın aracınızı bırakıp yürümeniz gerekiyor.

Kilistra'nın bazı merkezlere mesafeleri ise şöyle ;

- Antalya 282 km

- Isparta 243 km

- Seydişehir 70 km

- Alanya 242 km

- Nevşehir 272 km