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Kantin ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla 24 gözaltı
Gaziantep'te okul kantini ihalesine fesat karıştırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 24'ü yakalandı
|24 Temmuz 2020 12:10
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent merkezindeki 15 okul kantininin ihalesine fesat karıştırılmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 35 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezindeki belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada bazı döküman, bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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