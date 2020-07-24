Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi
|24 Temmuz 2020 12:14
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