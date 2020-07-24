Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılınıyor
|24 Temmuz 2020 13:29
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Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.
Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki dua programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Tansu Çiller, kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve partilerin temsilcileri de katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan programda Kur'an-ı Kerim okudu.
Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden canlı yayın yapıldı. "Ayasofya Camii" etiketiyle yapılan yayın paylaşımına "İlk cuma namazı" notu düşüldü.
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu.
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