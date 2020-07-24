Meteorolojiden sağanak uyarısı
Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Ordu'nun iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|24 Temmuz 2020 13:38
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Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Ordu'nun iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın hava ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
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