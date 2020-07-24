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1 Ağustos itibariyle Rusya'yla uçuşlar başlayacak

Rusya'dan uçuşlar, 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlayacak
 24 Temmuz 2020 13:57
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1 Ağustos itibariyle Rusya'yla uçuşlar başlayacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını belirterek, "Rusya'dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlayacak." dedi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşların 1 Ağustos itibarıyla tekrar başlayacağını duyurdu.

Konuya ilişkin Rus devlet kanalı Rossiya 24'e açıklamalarda bulunan Golikova, uçuşların başlayacağı ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye ile de karşılıklı uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak. Rusya'dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlayacak." şeklinde konuştu.

Uçuşların Birleşik Krallık ve Tanzanya ile de başlayacağını anlatan Golikova, "Bugün sadece üç ülkeden bahsedebiliyoruz. Neden bu ülkeler? Çünkü uçuşların başlamasıyla Rusya'da yeni Kovid-19 vakalarına neden olmaması için çok dikkatliyiz." dedi.

Rusya'dan ilk uluslararası uçuşların Moskova, St. Petersburg ve Rostov'dan başlaması bekleniyor.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
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