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2 çocuk annesi kadın emekli astsubay eşi tarafından öldürüldü

2 çocuk annesi kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu
 24 Temmuz 2020 14:25
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2 çocuk annesi kadın emekli astsubay eşi tarafından öldürüldü

Antalya'da 2 çocuk annesi kadın, evinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Polis, 48 yaşındaki kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, bugün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6745. Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığından emekli Astsubay Cemal A.'nın (50) eşi Sedef A. (48), eve gelen yakınları tarafından eşinin beylik tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Sedef A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sedef A.'nın cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, 2 çocuk annesi kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
İhlas Haber Ajansı
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