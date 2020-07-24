Eski eşine sürpriz yapmak isterken adliyelik oldu
|24 Temmuz 2020 14:38
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Olay, Etiler'de 14 Şubat 2020 tarihinde saat 20.45 sıralarında meydana geldi. 43 yaşındaki Adem Y. 6 yıl önce boşandığı Özlem Y.'ye sürpriz yapmak istedi. Eski eşinin ablası ile kaldığı evin önüne giden Adem Y. önceden kiraladığı vinçle eski eşinin bulunduğu apartmanın altıncı katına çıktı. Camın önüne çıktığında eski eşinin ablası Güler K. ile karşılaştı. Adem Y., abladan elindeki gülleri eski eşine vermesini istedi. Ancak Güler K. "Çiçeklerin senin olsun" diyerek camı kapattı. Güler K. bu durumu polise ihbar etti.
Şikayet üzerine Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği ekipleri Adem Y.'nin ifadesini aldı. Adem Y. eski eşinin trafik kazası geçirdiğini 14 Şubat gününde kendisine moral vermek için böyle bir plan hazırladığını ve kesinlikle rahatsız etme amacı olmadığını söyledi.
Adem Y. hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan savcılıkça soruşturma başlatıldı.
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